Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

نظارات العلاج الضوئي.. موضة قابلة للارتداء ووعود للنوم والمزاج

Lebanon 24
14-12-2025 | 00:46
Doc-P-1454883-639012952439619571.png
Doc-P-1454883-639012952439619571.png photos 0
تتحول نظارات العلاج الضوئي إلى منتج رائج ضمن قطاع التقنيات القابلة للارتداء في الصحة والعافية، مع تسويقها لدعم النوم، وتخفيف الاضطراب العاطفي الموسمي، وزيادة الطاقة نهاراً، ومساندة الساعة البيولوجية، وتقليل اضطراب الرحلات والعمل بنظام المناوبات، وتحسين الصحة العامة والإنتاجية والأداء.

واختارت مجلة "فوغ" خمسة نماذج بارزة، لكل منها استخدام مختلف:
"لومينيت 3" لتحسين المزاج بسعر 199 جنيهاً إسترلينياً، بضوء أبيض غني بالأزرق وثلاثة مستويات سطوع 500 و1000 و1500 لوكس، وجلسات 20 إلى 45 دقيقة وبطارية حتى 10 أيام.
"لوكيرش" للضوء الأحمر-الأزرق بسعر 132 جنيهاً إسترلينياً مع خيارات جلسات 15 أو 30 أو 45 دقيقة.
"أيو+" للضوء الأزرق الفيروزي بسعر 249 جنيهاً إسترلينياً مع إمكان تخصيص الشدة، وخيارات علاج 5 إلى 90 دقيقة، وإضافة دقيقتين من ضوء أحمر ضيق النطاق بطول موجي 670 نانومتر، وبطارية 7 أيام.
"RA Optics Popp" لمستخدمي الشاشات بسعر 155 جنيهاً إسترلينياً بضوء أزرق-أخضر اصطناعي وعدسات لتقليل إجهاد العين وتنظيم الميلاتونين "حسب الحاجة".
"بروبيك 3 بريميوم لايت" لاضطراب الرحلات مع عدسات قابلة للتبديل، بسعر 209 أو 178 جنيهاً إسترلينياً، وبسطوع يقارب 35 إلى 40 لوكس وجلسات 15 إلى 30 دقيقة وبطارية 5 أيام.

وفي الأسئلة الشائعة، يشرح خبير قدّمته "فوغ" أن نظارات العلاج الضوئي تستخدم أنماطاً من الضوء "وأحياناً الصوت" لتحفيز شبكات عصبية، وأن تأثير الأجهزة يختلف ولا يقدم الجميع المستوى نفسه. وينصح بالتحقق من "الأسس العلمية" وراء المنتج، ومن ابتكره، وتنوع البرامج، ووجود نتائج أو شهادات مستخدمين. الاستخدام يتراوح من جلسات أسبوعية إلى يومية، وبعض الأنواع الأساسية قد تُستخدم حتى ست ساعات يومياً وفق تعليمات الجهاز. كما يشير إلى أنها ليست آمنة لمن لديهم "صرع حساس للضوء" أو حالات عصبية خطيرة أو حساسية شديدة للضوء، بينما قد تظهر فوائد مثل الاسترخاء وتقليل التوتر وتحسن النوم بسرعة، ثم تتطور لاحقاً إلى وضوح وتركيز أفضل وتوازن في المزاج والطاقة. (vogue)
