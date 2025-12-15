تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

مع بدء الموسم.. نصيحة ذهبية لتحصين نفسك من الإنفلونزا

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:51
مع تزايد انتشار نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، شددت طبيبة عامة على أن سلاح الوقاية الأقوى قد يكون أبسط مما يعتقد كثيرون: النوم الكافي.

وأكدت الدكتورة صوفي نيوتن أن الحصول على عدد ساعات نوم مناسب يلعب دوراً حاسماً في دعم الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

واستشهدت بدراسة علمية عرّض فيها الباحثون متطوعين لفيروس الزكام، لتكشف النتائج أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات ليلًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد بنحو ثلاثة أضعاف، مقارنة بمن ينامون 8 ساعات أو أكثر.

ولم تتوقف النتائج عند مدة النوم فقط، إذ أظهرت الدراسة أن من يعانون نوماً متقطعاً كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض البرد بمعدل يصل إلى 5 أضعاف ونصف، حتى بعد احتساب عوامل أخرى مثل العمر، ومستوى التوتر، وتناول الكحول، والوزن، وفق ما نقله موقع ميرور.
لماذا يُعد النوم خط الدفاع الأول للمناعة؟
توضح نيوتن أن الجهاز المناعي ينشط بشكل كبير أثناء النوم، حيث يُنتج الجسم السيتوكينات ويعمل على بناء الخلايا المناعية والأجسام المضادة المسؤولة عن مقاومة الفيروسات.

وتضيف: "قلة النوم تعني ببساطة نقصاً في هذه العناصر الدفاعية، ما يترك الجسم أكثر عرضة للعدوى".
كيف نحسّن جودة النوم؟ خطوات بسيطة تصنع فرقاً
وتشير الطبيبة إلى أن زيادة مدة النوم ما بين 15 و30 دقيقة يومياً قد تُحدث فارقاً ملحوظاً في تعزيز المناعة.

وتنصح باتباع عدد من الخطوات البسيطة، أبرزها:

الالتزام بموعد ثابت للنوم يومياً
تخفيف الإضاءة قبل النوم بساعة
الحفاظ على درجة حرارة معتدلة ومنخفضة في غرفة النوم
إبعاد الهواتف والأجهزة الإلكترونية عن السرير
وتؤكد نيوتن أن روتين النوم لا يقتصر دوره على الوقاية من الفيروسات، بل ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية، والذاكرة، والصحة العامة.

تحذير طبي: تجنب النوم على البطن
وفي سياق صحي مرتبط، حذّر الدكتور سوراج كوكاديا من النوم على البطن، مشيراً إلى ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بالتهاب الغضروف الضلعي، وهو التهاب يصيب منطقة اتصال الضلوع بعظمة القص.
وأوضح أن الضغط المستمر على الصدر لساعات طويلة أثناء النوم قد يؤدي إلى تهيّج المفاصل، خاصة عند اقترانه بوضعيات جلوس خاطئة أو حمل أوزان ثقيلة خلال النهار، واصفاً ذلك بأنه "الوصفة المثالية" للإصابة بهذا النوع من الالتهابات.
