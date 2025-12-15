تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
لماذا يجب منع الطفل من شرب الشاي أو القهوة؟
Lebanon 24
15-12-2025
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، يحذّر الدكتور سيد مجاهد حسين، طبيب الأطفال المتخصص، من إعطاء الشاي أو القهوة للأطفال، مؤكدًا أن هذه العادة الشائعة قد تحمل عواقب صحية غير مرغوب فيها.
وفي مقطع فيديو نُشر عبر "إنستغرام"، كشف الطبيب عن خمسة أسباب رئيسة تدعو لمنع هذه المشروبات عن الأطفال.
وأوضح أن الكافيين قد يفرط في تحفيز دماغ الطفل ويؤثر في الجهاز العصبي النامي؛ ما يسبب الأرق والقلق وضعف التركيز. وتوصي الأكاديمية
الأمريكية
للطب النفسي للأطفال والمراهقين بعدم تناول الكافيين لمن هم دون 12 عاما، لعدم وجود جرعة آمنة مثبتة.
كما أشار إلى أن الكافيين يخلّ بأنماط النوم، حتى بكميات صغيرة؛ ما ينعكس سلبا على النمو والمناعة والتوازن العاطفي. وأظهرت دراسة حديثة أن ارتفاع استهلاك الكافيين لدى الأطفال ارتبط بقصر مدة النوم.
وأضاف أن الشاي يحتوي على مركبات "التانينات" التي تعيق امتصاص الحديد؛ ما قد يزيد خطر الإصابة بفقر
الدم
. كما أن الاعتياد المبكر على هذه المشروبات قد يخلق اعتمادا نفسيا على الكافيين.
وختم بتحذير من السعرات الحرارية الفارغة وتسوس الأسنان، خاصة عند إضافة السكر والحليب، مؤكدا أن التغذية السليمة في الطفولة أساس لصحة طويلة الأمد. (ارم نيوز)
Advertisement
الأمريكية
أكاديمية
ارم نيوز
أمريكي
التركي
الترك
الطف
تركي
تابع
Advertisement
