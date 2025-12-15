تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لماذا يجب منع الطفل من شرب الشاي أو القهوة؟

Lebanon 24
15-12-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1455419-639013991099117456.png
Doc-P-1455419-639013991099117456.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، يحذّر الدكتور سيد مجاهد حسين، طبيب الأطفال المتخصص، من إعطاء الشاي أو القهوة للأطفال، مؤكدًا أن هذه العادة الشائعة قد تحمل عواقب صحية غير مرغوب فيها.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر "إنستغرام"، كشف الطبيب عن خمسة أسباب رئيسة تدعو لمنع هذه المشروبات عن الأطفال.
 
وأوضح أن الكافيين قد يفرط في تحفيز دماغ الطفل ويؤثر في الجهاز العصبي النامي؛ ما يسبب الأرق والقلق وضعف التركيز. وتوصي الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين بعدم تناول الكافيين لمن هم دون 12 عاما، لعدم وجود جرعة آمنة مثبتة.

كما أشار إلى أن الكافيين يخلّ بأنماط النوم، حتى بكميات صغيرة؛ ما ينعكس سلبا على النمو والمناعة والتوازن العاطفي. وأظهرت دراسة حديثة أن ارتفاع استهلاك الكافيين لدى الأطفال ارتبط بقصر مدة النوم.

وأضاف أن الشاي يحتوي على مركبات "التانينات" التي تعيق امتصاص الحديد؛ ما قد يزيد خطر الإصابة بفقر الدم. كما أن الاعتياد المبكر على هذه المشروبات قد يخلق اعتمادا نفسيا على الكافيين.
 
وختم بتحذير من السعرات الحرارية الفارغة وتسوس الأسنان، خاصة عند إضافة السكر والحليب، مؤكدا أن التغذية السليمة في الطفولة أساس لصحة طويلة الأمد. (ارم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أيهما يُنشّط الدماغ ويُحارب الزهايمر القهوة أم الشاي الأخضر؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومة مهمة عن الشاي والقهوة.. ماذا كشفت؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: مزيج القهوة والشاي والماء قد يطيل العمر
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام من المرفأ: نقوم بكلّ ما يجب من أجل منع أي تصعيد أو حرب
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمريكية

أكاديمية

ارم نيوز

أمريكي

التركي

الترك

الطف

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2025-12-15
Lebanon24
08:35 | 2025-12-15
Lebanon24
06:55 | 2025-12-15
Lebanon24
04:51 | 2025-12-15
Lebanon24
04:18 | 2025-12-15
Lebanon24
03:17 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24