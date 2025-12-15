لماذا يجب منع الطفل من شرب الشاي أو القهوة؟

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، يحذّر الدكتور سيد مجاهد حسين، طبيب الأطفال المتخصص، من إعطاء الشاي أو القهوة للأطفال، مؤكدًا أن هذه العادة الشائعة قد تحمل عواقب صحية غير مرغوب فيها.



وفي مقطع فيديو نُشر عبر "إنستغرام"، كشف الطبيب عن خمسة أسباب رئيسة تدعو لمنع هذه المشروبات عن الأطفال.

وأوضح أن الكافيين قد يفرط في تحفيز دماغ الطفل ويؤثر في الجهاز العصبي النامي؛ ما يسبب الأرق والقلق وضعف التركيز. وتوصي الأكاديمية للطب النفسي للأطفال والمراهقين بعدم تناول الكافيين لمن هم دون 12 عاما، لعدم وجود جرعة آمنة مثبتة.



كما أشار إلى أن الكافيين يخلّ بأنماط النوم، حتى بكميات صغيرة؛ ما ينعكس سلبا على النمو والمناعة والتوازن العاطفي. وأظهرت دراسة حديثة أن ارتفاع استهلاك الكافيين لدى الأطفال ارتبط بقصر مدة النوم.



وأضاف أن الشاي يحتوي على مركبات "التانينات" التي تعيق امتصاص الحديد؛ ما قد يزيد خطر الإصابة بفقر . كما أن الاعتياد المبكر على هذه المشروبات قد يخلق اعتمادا نفسيا على الكافيين.

وختم بتحذير من السعرات الحرارية الفارغة وتسوس الأسنان، خاصة عند إضافة السكر والحليب، مؤكدا أن التغذية السليمة في الطفولة أساس لصحة طويلة الأمد. (ارم نيوز)