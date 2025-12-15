هل يقوي الجزر النظر؟

إن الجزر غني بمركب يُسمى بيتا كاروتين، وهو مقدمة لفيتامين A الضروري للعين. داخل ، يتحول فيتامين A إلى مركب يُعرف باسم 11-سيس-ريتينال، وهو العنصر الذي يسمح لشبكية العين بالكشف عن الضوء ورؤية الصور بوضوح. نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى مشاكل في الرؤية، خصوصًا الرؤية الليلية، وقد يصل الأمر إلى العمى في الحالات الشديدة.

وتشير الأبحاث الطبية إلى أن الأفراد الذين يحصلون على كفايتهم من فيتامين A من الطعام لا يستفيدون من زيادة تناوله أكثر من ذلك. بمعنى آخر، الجزر لا يجعل الرؤية أفضل من الطبيعي، ولكنه يمنع نقص الفيتامين الذي قد يضعف البصر.

وهناك مصادر أخرى لفيتامين A تشمل البطاطا الحلوة، الفلفل الأحمر، والخيارات الداكنة من الخضار الورقية. كما يوجد نوعان من فيتامين A في الغذاء: النوع الحيواني الموجود في اللحوم ومنتجات الألبان، والنوع النباتي (البيتا كاروتين) الموجود في الخضروات والفواكه. الجسم قادر على تحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين A حسب الحاجة، مما يقلل خطر الحصول على جرعات زائدة من النباتيات.



باختصار، الجزر مفيد للعين ويقي من نقص فيتامين A الذي يضر بالبصر، لكنه ليس علاجًا سحريًا لتحسين الرؤية لدى الأصحاء. الحفاظ على نظام غذائي متوازن يشمل مصادر متنوعة لفيتامين A ومضادات الأكسدة هو الطريقة المثلى للحفاظ على صحة العين والرؤية على المدى . (إرم نيوز)