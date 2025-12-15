مشروب شائع يزيد خطر السكتة الدماغية 300%.. ما هو؟

أصدر خبير في صحة الدماغ تحذيراً شديداً حول مخاطر تناول مشروبات الدايت، مستشهداً بدراسات تظهر أن استهلاكها يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.



ووفقا لصحيفة "ميرور"، كشف الدكتور كلينت ستيل، المتخصص في تعزيز صحة الدماغ والوقاية من الخرف ومرض الزهايمر أو عكس مسارهما، أن استهلاك مشروب غازي الدايت يومياً يزيد خطر السكتة الدماغية بنسبة 300% والخرف بنسبة 290%. وتستند هذه النتائج، التي حظيت بملايين المشاهدات عبر الإنترنت، إلى دراسات طويلة المدى تتبعت عادات الأكل والصحة لدى الأشخاص على مدى عشر سنوات.

وأكد الدكتور ستيل أن مشروبات الدايت تحتوي على مواد كيميائية ومحليات صناعية ضارة بشكل خاص بالدماغ والجهاز القلبي الوعائي. حتى الاستهلاك المعتدل، عدة مرات أسبوعياً، يمكن أن يكون ضاراً. وقال: "المشروبات ضارة ، لكن أبحاثنا أظهرت أن مشروبات الدايت والمحليات الصناعية أكثر ضرراً". ودعا الناس إلى استبدال هذه المشروبات بخيارات صحية مثل الماء أو الشاي لحماية صحة الدماغ والقلب على المدى . (ارم نيوز)