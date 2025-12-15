تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

هل توجد جرعة آمنة من الكحول؟

Lebanon 24
15-12-2025 | 08:44
أفاد الدكتور نيقولاي غوليايف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أنه لا توجد جرعة آمنة من الكحول لصحة الإنسان.
 
وأشار الدكتور إلى أن الكثيرين يعتقدون أن تناول 50–70 غراما من المشروبات الكحولية القوية أو كأسا من النبيذ يمثل جرعة آمنة من الكحول، إلا أن هذه الكمية تشكل عبئا إضافيا على القلب والأوعية الدموية والكبد.

وقال: "هناك اعتقاد شائع بأن الجرعات الصغيرة من الكحول، سواء 50–70 غراما من المشروبات الكحولية القوية أو كأس من النبيذ الجيد، لها تأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية، وتخفف التوتر النفسي والعاطفي، وتعيد توازن ضغط الأوعية الدموية، وتبطئ تطور تصلب الشرايين. وهذا الاعتقاد راسخ حتى بين أطباء القلب".

وأكد الدكتور أن العلم والبحوث المستقلة أثبتت أنه لا توجد جرعات آمنة من الكحول، موضحا: "تناول كأس من النبيذ ليس إجراء وقائيا للأوعية الدموية، بل يعد عامل خطر محتمل. لذلك، من الأفضل تجنب الكحول، وإذا تم تناوله، فليكن بشكل متقطع فقط، مرة أو مرتين في الشهر، وبكميات قليلة، وليس كدواء للقلب". (روسيا اليوم) 
