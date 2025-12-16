الحديد.. أعراض نقصه والأطعمة الغنية به

أوضحت الدكتورة يلينا شافرانسكايا، أخصائية الغدد الصماء، أنه للوقاية من فقر الناتج عن نقص الحديد، يجب إدراج أطعمة غنية بالحديد في ، مثل كبد البقر، والديك ، والدجاج، ولحم العجل، والأسماك، والروبيان.

كما يمكن تنويع النظام الغذائي عبر إضافة الحبوب والبقوليات والطماطم، إلى جانب الفواكه مثل ثمر الورد البري، والفراولة، والرمان، والكاكي، والتفاح، والتي تعد مصادر مهمة لهذا العنصر الغذائي الضروري.

وأشارت الطبيبة إلى أن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض كفاءة نقل الأكسجين في الدم، مما يؤثر تدريجيا على صحة الشخص ويسبب النعاس والضعف. وأكدت أن الأسباب غالبا ما تكون فسيولوجية لدى سن الإنجاب، وأهمها غزارة الطمث، بينما لدى الفئات الأخرى قد تكون نتيجة أمراض معوية تعيق الامتصاص الطبيعي للحديد أو عمليات جراحية سابقة مثل استئصال جزء من المعدة.