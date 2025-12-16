الاكتئاب يعقّد علاج الصرع.. إليكم آخر ما اكتشفه العلماء

كشفت دراستان حديثتان أن الاكتئاب يعقّد علاج الصرع، وربما يساهم في الإصابة به.

وأشارت دراسة تحليلية شملت أكثر من 90 ألف حالة تأمين صحي في إلى أن المرضى الذين تم تشخيصهم حديثاً بالصرع ويعانون من الاكتئاب، تزيد احتمالية توقفهم عن تناول الأدوية المضادة للصرع بنسبة 40% في الأشهر الأولى بعد التشخيص. وهذا يعني توقفهم عن العلاج، أو استبدال الأدوية، أو إضافة علاجات مكملة.

كما كشفت نتائج الدراسة أن هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية أخرى كالقلق واضطرابات النوم، وأمراض جسدية مثل ، وأمراض الرئة والكلى، والسكتات القلبية.

وخلصت دراسة ثانية إلى أن المصابين بالاكتئاب لديهم احتمالية مضاعفة ونصف للإصابة بالصرع لاحقاً.

وعزا رئيس هذه العلاقة إلى وجود شبكات عصبية مشتركة في الدماغ بين المرضين، أو إلى التوتر، أو مشاكل النوم.

وصرح الطبيب هوارد جودكين، رئيس جمعية الصرع الأميركية، لموقع "هيلث داي" الإلكتروني، بأن "العناية الجيدة بمرضى الاكتئاب تسهم في الحفاظ على صحة الدماغ".