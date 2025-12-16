تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الاكتئاب يعقّد علاج الصرع.. إليكم آخر ما اكتشفه العلماء

Lebanon 24
16-12-2025 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1455915-639014828455162683.jpg
Doc-P-1455915-639014828455162683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت دراستان حديثتان أن الاكتئاب يعقّد علاج الصرع، وربما يساهم في الإصابة به.

 

وأشارت دراسة تحليلية شملت أكثر من 90 ألف حالة تأمين صحي في الولايات المتحدة إلى أن المرضى الذين تم تشخيصهم حديثاً بالصرع ويعانون من الاكتئاب، تزيد احتمالية توقفهم عن تناول الأدوية المضادة للصرع بنسبة 40% في الأشهر الأولى بعد التشخيص. وهذا يعني توقفهم عن العلاج، أو استبدال الأدوية، أو إضافة علاجات مكملة.

 

كما كشفت نتائج الدراسة أن هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية أخرى كالقلق واضطرابات النوم، وأمراض جسدية مثل السكري، وأمراض الرئة والكلى، والسكتات القلبية.

وخلصت دراسة ثانية إلى أن المصابين بالاكتئاب لديهم احتمالية مضاعفة ونصف للإصابة بالصرع لاحقاً.

 

وعزا رئيس فريق الدراسة هذه العلاقة إلى وجود شبكات عصبية مشتركة في الدماغ بين المرضين، أو إلى التوتر، أو مشاكل النوم.

 

وصرح الطبيب هوارد جودكين، رئيس جمعية الصرع الأميركية، لموقع "هيلث داي" الإلكتروني، بأن "العناية الجيدة بمرضى الاكتئاب تسهم في الحفاظ على صحة الدماغ".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قطرات للأنف لعلاج نوع خطير من السرطان.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: العلاج عبر الرسائل النصية يعالج الإكتئاب
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يعتني الكولاجين بالشعر؟ اليكم آخر ما كشفه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريد الطيور… علاج طبيعي يفوق اليوغا في تخفيف الإكتئاب
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فريق الدراسة

السكري

العلم

العلا

بالا

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2025-12-16
Lebanon24
03:06 | 2025-12-16
Lebanon24
01:05 | 2025-12-16
Lebanon24
23:00 | 2025-12-15
Lebanon24
16:32 | 2025-12-15
Lebanon24
16:24 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24