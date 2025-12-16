لماذا يُعد الرمان وجبة خفيفة ذكية؟

يحتوي الرمان على مجموعة من الفوائد الصحية لجسمك، فكوب واحد من الرمان المقشر، يوفر حوالي 72 سعرة حرارية، و2.35 غرام بروتين، و5.5 غرام ألياف، و26 غرام كربوهيدرات.



ويمنح الرمان طاقة طبيعية مستمرة بفضل السكريات الطبيعية الممزوجة بالألياف؛ ما يساعد على الشعور باليقظة والنشاط دون انهيار سريع للطاقة؛ ما يجعله مثالياً كوجبة خفيفة صباحية أو بعد الظهر.



كما يدعم الهضم بفضل محتواه العالي من الألياف، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والحفاظ على انتظامها؛ ما يسهم في شعور الجسم بالخفة.



ويحتوي الرمان على مضادات الأكسدة مثل الـPunicalagin التي تحمي الأوعية الدموية، وتحسن تدفق وتسهم في الحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول.

كما تساعد مركبات الرمان على تقليل الالتهابات منخفضة الدرجة في الجسم، التي تظهر على شكل تصلب المفاصل أو تعب مستمر، وتدعم جهاز المناعة بفضل احتوائها على "فيتامين سي" ومركبات نباتية أخرى.



ولا يقتصر الأمر على الصحة الداخلية فقط، بل يدعم الرمان البشرة من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي.