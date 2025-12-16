تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لماذا يُعد الرمان وجبة خفيفة ذكية؟
Lebanon 24
16-12-2025
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحتوي الرمان على مجموعة من الفوائد الصحية لجسمك، فكوب واحد من الرمان المقشر، يوفر حوالي 72 سعرة حرارية، و2.35 غرام بروتين، و5.5 غرام ألياف، و26 غرام كربوهيدرات.
ويمنح الرمان طاقة طبيعية مستمرة بفضل السكريات الطبيعية الممزوجة بالألياف؛ ما يساعد على الشعور باليقظة والنشاط دون انهيار سريع للطاقة؛ ما يجعله مثالياً كوجبة خفيفة صباحية أو بعد الظهر.
كما يدعم الهضم بفضل محتواه العالي من الألياف، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والحفاظ على انتظامها؛ ما يسهم في شعور الجسم بالخفة.
ويحتوي الرمان على مضادات الأكسدة مثل الـPunicalagin التي تحمي الأوعية الدموية، وتحسن تدفق
الدم
وتسهم في الحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول.
كما تساعد مركبات الرمان على تقليل الالتهابات منخفضة الدرجة في الجسم، التي تظهر على شكل تصلب المفاصل أو تعب مستمر، وتدعم جهاز المناعة بفضل احتوائها على "فيتامين سي" ومركبات نباتية أخرى.
ولا يقتصر الأمر على الصحة الداخلية فقط، بل يدعم الرمان البشرة من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وجبات خفيفة تساعد في ضبط مستوى السكر بالدم
Lebanon 24
وجبات خفيفة تساعد في ضبط مستوى السكر بالدم
16/12/2025 23:07:08
16/12/2025 23:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الشمندر أم الرمان.. أي عصير هو الأفضل لخفض ضغط الدم؟
Lebanon 24
الشمندر أم الرمان.. أي عصير هو الأفضل لخفض ضغط الدم؟
16/12/2025 23:07:08
16/12/2025 23:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق بيروت البقاع بسبب تساقط أمطار خفيفة والتي تسبب انزلاقات وصدامات مروريّة حرصًا على السلامة العامّة
Lebanon 24
"التحكم المروري": يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق بيروت البقاع بسبب تساقط أمطار خفيفة والتي تسبب انزلاقات وصدامات مروريّة حرصًا على السلامة العامّة
16/12/2025 23:07:08
16/12/2025 23:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يعلن عن رمايات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاقورة
Lebanon 24
الجيش يعلن عن رمايات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاقورة
16/12/2025 23:07:08
16/12/2025 23:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
السكري
هيدرا
بالي
روتي
باتي
الدم
كولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
احذرها.. علامات يومية بسيطة قد تكشف عن نقص خطير في الفيتامينات!
Lebanon 24
احذرها.. علامات يومية بسيطة قد تكشف عن نقص خطير في الفيتامينات!
14:23 | 2025-12-16
16/12/2025 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
6 عادات بسيطة تساعدك على النوم العميق بسرعة.. اتبعها!
Lebanon 24
6 عادات بسيطة تساعدك على النوم العميق بسرعة.. اتبعها!
12:06 | 2025-12-16
16/12/2025 12:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
Lebanon 24
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
10:42 | 2025-12-16
16/12/2025 10:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
على ماذا يدل تورم الكاحل؟
Lebanon 24
على ماذا يدل تورم الكاحل؟
08:49 | 2025-12-16
16/12/2025 08:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة تفاهم.. مبادرة للتشخيص المبكر على سرطان الرئة في لبنان
Lebanon 24
مذكرة تفاهم.. مبادرة للتشخيص المبكر على سرطان الرئة في لبنان
08:37 | 2025-12-16
16/12/2025 08:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:23 | 2025-12-16
احذرها.. علامات يومية بسيطة قد تكشف عن نقص خطير في الفيتامينات!
12:06 | 2025-12-16
6 عادات بسيطة تساعدك على النوم العميق بسرعة.. اتبعها!
10:42 | 2025-12-16
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
08:49 | 2025-12-16
على ماذا يدل تورم الكاحل؟
08:37 | 2025-12-16
مذكرة تفاهم.. مبادرة للتشخيص المبكر على سرطان الرئة في لبنان
06:24 | 2025-12-16
كيف يؤثر الغذاء على جودة النوم؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 23:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 23:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 23:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24