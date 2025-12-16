تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
على ماذا يدل تورم الكاحل؟
Lebanon 24
16-12-2025
|
08:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انتشار الأمراض المزمنة واعتماد نمط حياة أقل نشاطًا، أصبح تورم الكاحل مؤشراً مهماً يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن مشاكل صحية خطيرة.
وتبدأ أعراض تورم الكاحل عادة بشكل طفيف، مثل انتفاخ القدمين بعد يوم طويل، أو ظهور آثار الجوارب على الجلد، أو ملاحظة لمعان أو شد في البشرة حول الكاحلين. قد يشعر الشخص بثقل أو ضغط دون ألم حاد، ويختفي التورم غالبًا بعد الاستراحة.
ورغم بساطتها، إلا أن هذه العلامات قد تشير إلى اختلالات في الجسم تتعلق بتراكم السوائل بسبب القصور الوريدي المزمن، مشاكل القلب أو الكلى، اضطرابات الكبد، الالتهابات، أو حتى آثار جانبية لبعض الأدوية.
ولتشخيص تورم الكاحل، يقوم الأطباء بفحص الساقين وتقييم الجلد وعمق الجوف بعد الضغط، إضافة إلى مراجعة التاريخ الطبي للمريض وإجراء فحوصات
الدم
والبول لتحديد وظيفة الكلى والكبد ومستوى البروتين، واستخدام تقنيات مثل الموجات فوق الصوتية أو تخطيط صدى القلب عند الحاجة.
وتجاهل تورم الكاحل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، التهابات الجلد، تقرحات الساق، ضعف الحركة، وتغير دائم في الجلد، بالإضافة إلى اكتشاف متأخر لأمراض الكلى والكبد. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ملاحظة تورم في كاحليه وكدمة على يده اليمنى.. ترامب خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي
Lebanon 24
بعد ملاحظة تورم في كاحليه وكدمة على يده اليمنى.. ترامب خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي
16/12/2025 23:07:15
16/12/2025 23:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على ماذا يدل فقدان حاسة الشم؟
Lebanon 24
على ماذا يدل فقدان حاسة الشم؟
16/12/2025 23:07:15
16/12/2025 23:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟
Lebanon 24
على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟
16/12/2025 23:07:15
16/12/2025 23:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تُثير مُجددا قلق الجمهور بشأن صحتها.. تخفي تورما في يدها!؟ (فيديو)
Lebanon 24
إليسا تُثير مُجددا قلق الجمهور بشأن صحتها.. تخفي تورما في يدها!؟ (فيديو)
16/12/2025 23:07:15
16/12/2025 23:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ارم نيوز
العلا
بترا
دمين
روتي
ريدي
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
احذرها.. علامات يومية بسيطة قد تكشف عن نقص خطير في الفيتامينات!
Lebanon 24
احذرها.. علامات يومية بسيطة قد تكشف عن نقص خطير في الفيتامينات!
14:23 | 2025-12-16
16/12/2025 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
6 عادات بسيطة تساعدك على النوم العميق بسرعة.. اتبعها!
Lebanon 24
6 عادات بسيطة تساعدك على النوم العميق بسرعة.. اتبعها!
12:06 | 2025-12-16
16/12/2025 12:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
Lebanon 24
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
10:42 | 2025-12-16
16/12/2025 10:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة تفاهم.. مبادرة للتشخيص المبكر على سرطان الرئة في لبنان
Lebanon 24
مذكرة تفاهم.. مبادرة للتشخيص المبكر على سرطان الرئة في لبنان
08:37 | 2025-12-16
16/12/2025 08:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يُعد الرمان وجبة خفيفة ذكية؟
Lebanon 24
لماذا يُعد الرمان وجبة خفيفة ذكية؟
07:35 | 2025-12-16
16/12/2025 07:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:23 | 2025-12-16
احذرها.. علامات يومية بسيطة قد تكشف عن نقص خطير في الفيتامينات!
12:06 | 2025-12-16
6 عادات بسيطة تساعدك على النوم العميق بسرعة.. اتبعها!
10:42 | 2025-12-16
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
08:37 | 2025-12-16
مذكرة تفاهم.. مبادرة للتشخيص المبكر على سرطان الرئة في لبنان
07:35 | 2025-12-16
لماذا يُعد الرمان وجبة خفيفة ذكية؟
06:24 | 2025-12-16
كيف يؤثر الغذاء على جودة النوم؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 23:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 23:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 23:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24