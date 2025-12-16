تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

على ماذا يدل تورم الكاحل؟

Lebanon 24
16-12-2025 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1456031-639014971245935556.png
Doc-P-1456031-639014971245935556.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع انتشار الأمراض المزمنة واعتماد نمط حياة أقل نشاطًا، أصبح تورم الكاحل مؤشراً مهماً يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن مشاكل صحية خطيرة.
 
وتبدأ أعراض تورم الكاحل عادة بشكل طفيف، مثل انتفاخ القدمين بعد يوم طويل، أو ظهور آثار الجوارب على الجلد، أو ملاحظة لمعان أو شد في البشرة حول الكاحلين. قد يشعر الشخص بثقل أو ضغط دون ألم حاد، ويختفي التورم غالبًا بعد الاستراحة. 

ورغم بساطتها، إلا أن هذه العلامات قد تشير إلى اختلالات في الجسم تتعلق بتراكم السوائل بسبب القصور الوريدي المزمن، مشاكل القلب أو الكلى، اضطرابات الكبد، الالتهابات، أو حتى آثار جانبية لبعض الأدوية.

ولتشخيص تورم الكاحل، يقوم الأطباء بفحص الساقين وتقييم الجلد وعمق الجوف بعد الضغط، إضافة إلى مراجعة التاريخ الطبي للمريض وإجراء فحوصات الدم والبول لتحديد وظيفة الكلى والكبد ومستوى البروتين، واستخدام تقنيات مثل الموجات فوق الصوتية أو تخطيط صدى القلب عند الحاجة.

وتجاهل تورم الكاحل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، التهابات الجلد، تقرحات الساق، ضعف الحركة، وتغير دائم في الجلد، بالإضافة إلى اكتشاف متأخر لأمراض الكلى والكبد. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ملاحظة تورم في كاحليه وكدمة على يده اليمنى.. ترامب خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
على ماذا يدل فقدان حاسة الشم؟
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إليسا تُثير مُجددا قلق الجمهور بشأن صحتها.. تخفي تورما في يدها!؟ (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24

ارم نيوز

العلا

بترا

دمين

روتي

ريدي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:23 | 2025-12-16
Lebanon24
12:06 | 2025-12-16
Lebanon24
10:42 | 2025-12-16
Lebanon24
08:37 | 2025-12-16
Lebanon24
07:35 | 2025-12-16
Lebanon24
06:24 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24