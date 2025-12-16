تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
7
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
صحة
6 عادات بسيطة تساعدك على النوم العميق بسرعة.. اتبعها!
Lebanon 24
16-12-2025
|
12:06
photos
0
كشفت خبيرة في النوم عن 6 عادات بسيطة تساعد على النوم العميق بسرعة، خاصة في ظل معاناة كثيرين من الأرق الذي يؤثر على صحتهم النفسية وأداءهم اليومي.
وأوضحت
هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية
(NHS) أن النوم الجيد يحسن المزاج ويقلل التوتر والقلق، مشيرة إلى أن البالغين يحتاجون عادة 7–9 ساعات نوم ليليًا، بينما يحتاج الأطفال والرضع لساعات أطول. وحذرت من أن التعب المستمر قد يشير إلى قلة النوم.
مع تزايد البحث عن نصائح النوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قدمت ليزا أرتيس، نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة Sleep Charity، مجموعة إرشادات عملية:
1- الالتزام بروتين منتظم:
الحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية، مع السماح ببعض المرونة أحيانًا.
2- تخصيص وقت للاسترخاء قبل النوم:
نحو 20 دقيقة بعيدًا عن الشاشات وبإضاءة منخفضة لتسهيل الانتقال من نشاط النهار إلى هدوء الليل.
3- تهيئة أجواء مريحة ودافئة:
إضاءة خافتة، موسيقى هادئة، ملابس دافئة أو بطانية، والاستحمام بماء دافئ.
4- ضبط درجة حرارة الغرفة:
16–18 درجة مئوية مثالية، مع تدفئة الأطراف عند الطقس البارد لتحسين جودة النوم.
5- تجنب الأطعمة الثقيلة قبل النوم:
تناول وجبات خفيفة عند الحاجة وتجنب الدهون والسكريات في وقت متأخر.
6- المواظبة والاستمرارية:
تطبيق روتين ثابت قبل النوم أساسي، إذ أن إعطاء الأولوية للنوم يعزز الطاقة والقدرة على التحمل خلال اليوم.
