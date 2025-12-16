تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟

Lebanon 24
16-12-2025 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1456195-639015174674838582.webp
Doc-P-1456195-639015174674838582.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اكتشف العلماء مؤخرًا معلومة قد تساعد في حل لغز طويل حول اختلاف أعمار الناس، حيث يتمتع بعضهم بعمر يقترب من المئة عام، بينما لا يعيش آخرون سوى فترة أقصر.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Indy100" التابع لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، تبين أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 90 عامًا يمتلكون تركيبات دم تختلف بشكل جوهري عن الآخرين.

هذا الاكتشاف قد يشير إلى أن طول العمر قد يكون صفة فطرية أو وراثية، ما قد يتيح في المستقبل إمكانية التعرف على الأشخاص المعمرين منذ ولادتهم.

ويشير العلماء إلى أن فئة المعمرين تعد الأسرع نموًا على مستوى العالم، حيث يتضاعف عددهم تقريبًا كل عشر سنوات منذ سبعينيات القرن الماضي.

على مر التاريخ، سعى الباحثون إلى فهم العوامل التي تؤثر في طول العمر والصحة الجيدة؛ فحتى الفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو اهتموا بدراسة الشيخوخة قبل أكثر من 2300 عام.

ويستلزم فهم سر طول العمر دراسة التفاعل المعقد بين الاستعداد الوراثي وعوامل نمط الحياة.

وفي دراسة نشرت في مجلة "جيرو ساينس"، كشف الباحثون عن مؤشرات حيوية مشتركة لدى من تجاوزوا 90 عامًا، تشمل مستويات الكوليسترول والجلوكوز.

تعد هذه الدراسة من الأكبر في مجالها، حيث قارنت بين الخصائص الحيوية للأشخاص الذين عاشوا أكثر من 100 عام وأقرانهم الذين عاشوا فترة أقصر، باستخدام بيانات 44 ألف سويدي أجروا فحوصات صحية بين سن 64 و99 عامًا، وتمت متابعة سجلهم الصحي لمدة تصل إلى 35 عامًا. ومن بين المشاركين، بلغ نسبة من تجاوزوا 100 عام حوالي 2.7%، وكانت 85% منهم من النساء.

وأظهرت النتائج أن انخفاض مستويات الجلوكوز والكرياتينين (المرتبط بوظائف الكلى) وحمض اليوريك (ناتج ثانوي لعملية هضم بعض الأطعمة) مرتبط بالوصول إلى سن المئة عام.

كما تشير النتائج إلى احتمال وجود علاقة بين الصحة الأيضية والتغذية وطول العمر الاستثنائي.

ورغم أن الدراسة لم تُفضِ إلى استنتاجات قاطعة، أشار مؤلفوها إلى أن عوامل مثل التغذية واستهلاك الكحول قد تلعب دورًا في طول العمر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا تعيش المرأة أكثر من الرجل؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الأمم المتحدة: أمام السوريين فرصة لبناء وطن يعيش فيه الجميع بأمان ومساواة وكرامة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ملياردير يُثير الجدل... أنجب أكثر من 100 طفل!
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الهندية: أميركا رحلت أكثر من 3 آلاف مواطن هندي في عام 2025
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

منوعات

الكوليسترول

البريطانية

البريطاني

المستقبل

سنوات من

100 عام

الكحول

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2025-12-16
Lebanon24
14:23 | 2025-12-16
Lebanon24
12:06 | 2025-12-16
Lebanon24
10:42 | 2025-12-16
Lebanon24
08:49 | 2025-12-16
Lebanon24
08:37 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24