Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

أطعمة ومشروبات تهدد قلبك وتضر بصحتك.. تجنبها!

Lebanon 24
16-12-2025 | 15:50
كشف جراح القلب الأميركي المعروف، جيريمي لندن، عن الأطعمة والمشروبات التي يتجنبها للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفي مقطع فيديو انتشر مؤخراً على تطبيق "تيك توك"، ذكر لندن أربع فئات رئيسية يجب تجنبها للحفاظ على صحة القلب:

1. الوجبات السريعة
يتجنب لندن الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات والصوديوم، والمصنعة بمواد مضافة مثل المستحلبات والألوان الصناعية، التي تزيد الالتهابات وترفع ضغط الدم. وقال: "معظم ما يُقدم في سلاسل مطاعم الوجبات السريعة هو مجرد 'منتج غذائي صالح للأكل'، وليس طعاماً حقيقياً"، مشيراً إلى أن البرغر والبطاطا المقلية يفتقران للعناصر الغذائية الأساسية رغم أمانهما التقني.

2. المشروبات الغازية
حذر لندن من المشروبات الغازية العادية والدايت، موضحاً أن علبة واحدة من الصودا تحتوي نحو 40 غراماً من السكر، أي تقريباً الحد الأقصى اليومي المسموح به (50 غراماً). وأضاف أن الإفراط في السكر يرفع ضغط الدم والكوليسترول الضار، ويسبب انسداد الشرايين، بينما المحليات الصناعية في مشروبات الدايت قد تؤدي لمشاكل مشابهة، بما فيها النوبات القلبية والسكتات الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.

3. منتجات الألبان الغنية بالدهون
ينصح لندن بالابتعاد عن منتجات الألبان عالية الدسم مثل الجبن والحليب كامل الدسم، لأنها تحتوي على دهون مشبعة ترفع الكوليسترول. لكنه أشار إلى أن بعض منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي قد تقلل خطر أمراض القلب، وأن البروتين والكالسيوم في الحليب كامل الدسم قد يحميان من الالتهابات وتراكم الترسبات في الشرايين التاجية.

4. الكحول
حذر لندن من الكحول، مشيراً إلى أن حتى الاستهلاك المعتدل قد يزيد خطر أمراض القلب عبر الإضرار بعضلة القلب ورفع هرمون التوتر، ما يزيد ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. وأضاف أن الكحول مصنف من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ضمن المواد المسرطنة من الفئة الأولى، إلى جانب التبغ والإشعاع والأسبستوس، ولا يوجد حد آمن لاستهلاكه.

وختم لندن قائلاً: "إذا كنا نبذل جهداً لتحسين صحتنا، فإن أقل ما يمكننا فعله هو التوقف عن إلحاق الضرر بأجسامنا". (روسيا اليوم) 
