تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أطعمة ومشروبات تهدد صحة القلب.. ابتعدوا عنها

Lebanon 24
17-12-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1456314-639015571351044868.webp
Doc-P-1456314-639015571351044868.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف جراح القلب الأميركي الشهير جيريمي لندن عن الأطعمة والمشروبات التي يحرص على تجنبها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفي مقطع فيديو انتشر مؤخرا على تطبيق "تيك توك"، حدد لندن 4 فئات رئيسية من الأطعمة والمشروبات التي يتجنبها، مشددا على أن الالتزام بذلك يساهم في الحفاظ على صحة القلب، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الوجبات السريعة

يتجنب لندن الوجبات السريعة لأنها غنية بالدهون المشبعة والسكريات والصوديوم، وعادة ما تُعالج بمواد مضافة مثل المستحلبات والمكثفات والألوان الصناعية، التي تسبب الالتهابات وترفع ضغط الدم، ما يزيد من إجهاد القلب.

ويقول لندن: "معظم ما يُقدم في سلاسل مطاعم الوجبات السريعة هو "منتج غذائي صالح للأكل". إنه ليس طعاما حقيقيا".

وأوضح أن البرغر والبطاطا المقلية قد يكونان آمنين من الناحية التقنية، لكنهما يفتقران إلى العناصر الغذائية الأساسية.

المشروبات الغازية

حذر لندن من المشروبات الغازية العادية والدايت، مشيرا إلى أن علبة صودا واحدة تحتوي على حوالي 40 غراما من السكر المضاف، وهو ما يقارب الحد الأقصى اليومي المسموح به من السكر (50 غراما).

وأوضح أن الإفراط في تناول السكر يزيد ضغط الدم والكوليسترول الضار، ويؤدي إلى انسداد الشرايين وتراكم الدهون، بينما قد تسبب المحليات الصناعية الموجودة في مشروبات الدايت مشاكل صحية مشابهة، بما في ذلك خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.
منتجات الألبان الغنية بالدهون

ينصح لندن بالحذر عند استهلاك منتجات الألبان الغنية بالدهون مثل الجبن والشوكولاتة، موضحا أن الحليب كامل الدسم قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول.

إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأن البروتين والكالسيوم الموجودين في الحليب كامل الدسم قد يحميان من الالتهابات وتراكم الترسبات في الشرايين التاجية.

الكحول

أخيرا، حذر لندن من استهلاك الكحول، مؤكدا أن حتى الاستخدام المعتدل والمتقطع قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، من خلال الإضرار بعضلة القلب ورفع مستويات هرمون التوتر، ما يزيد معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وأشار إلى أن الكحول مصنف من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ضمن المجموعة الأولى من المواد المسرطنة، إلى جانب الأسبستوس والإشعاع والتبغ، وأنه لا يوجد حد آمن لاستهلاكه.

وقال لندن: "إذا كنا نبذل كل هذا الجهد لتحسين صحتنا، فإن أقل ما يمكننا فعله هو التوقف عن إلحاق الضرر بأجسامنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطعمة ومشروبات تهدد قلبك وتضر بصحتك.. تجنبها!
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يومية شائعة قد تسرّع الإصابة بالخرف.. ابتعدوا عنها!
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
5 أدوية شائعة قد تهدد صحة القلب.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

الأقصى

التزام

السكري

الغاز

ألبان

لندن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2025-12-17
Lebanon24
02:40 | 2025-12-17
Lebanon24
00:15 | 2025-12-17
Lebanon24
23:00 | 2025-12-16
Lebanon24
15:50 | 2025-12-16
Lebanon24
14:45 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24