تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أقمشة تقلل إصابة الرضع بالملاريا.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات

Lebanon 24
17-12-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1456372-639015647898377089.webp
Doc-P-1456372-639015647898377089.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة جديدة أن معالجة الأقمشة المستخدمة لحمل الرضع بمبيد حشري، مشابه للمستخدم في زي الجنود، قللت بشكل كبير من الإصابة بالملاريا.

شملت الدراسة، التي استمرت ستة أشهر في مناطق موبوءة بالملاريا في أوغندا، 400 أم ومواليدهن الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و18 شهراً.
استخدمت نصف المجموعة لفافات قطنية معالجة بمبيد البيرميثرين من منتجات شركة "سوير برودكتس"، بينما تلقت النصف الآخر لفافات معالجة بالماء العادي كمجموعة ضابطة. وخضعت الأقمشة لإعادة المعالجة كل أربعة أسابيع. وتلقت جميع الأمهات ومواليدهن في الدراسة ناموسيات نوم معالجة بمبيدات حشرية.

نُشرت الدراسة في دورية "نيو إنجلاند الطبية"، وأظهرت أن اللفائف المعالجة بالبيرميثرين قللت حالات الإصابة بالملاريا لدى الرضع بنسبة 66 بالمائة.
أقر الباحثون بالحاجة إلى أبحاث متابعة، مشيرين إلى ضرورة "متابعة ممتدة للأطفال، خاصة فيما يتعلق بآثار التعرض للبيرمثرين على النمو العصبي".

كما لفتوا إلى أن الملاريا، بأشكالها الحادة وغير المعقدة، يمكن أن تسبب قصوراً إدراكياً طويل الأمد، ما يستدعي "موازنة دقيقة بين المخاطر المحتملة والفوائد" للطريقة الجديدة المختبرة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف: خفض الكوليسترول يقلل خطر الإصابة بالخرف
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المشي لـ4000 خطوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة لدى النساء.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24

شيرين

الملا

شيري

سيات

دوري

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2025-12-17
Lebanon24
04:45 | 2025-12-17
Lebanon24
02:40 | 2025-12-17
Lebanon24
01:30 | 2025-12-17
Lebanon24
00:15 | 2025-12-17
Lebanon24
23:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24