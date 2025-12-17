تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
صحة
أقمشة تقلل إصابة الرضع بالملاريا.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
17-12-2025
|
03:37
أظهرت دراسة جديدة أن معالجة الأقمشة المستخدمة لحمل الرضع بمبيد حشري، مشابه للمستخدم في زي الجنود، قللت بشكل كبير من الإصابة بالملاريا.
شملت الدراسة، التي استمرت ستة أشهر في مناطق موبوءة بالملاريا في أوغندا، 400 أم ومواليدهن الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و18 شهراً.
استخدمت نصف المجموعة لفافات قطنية معالجة بمبيد البيرميثرين من منتجات شركة "سوير برودكتس"، بينما تلقت النصف الآخر لفافات معالجة بالماء العادي كمجموعة ضابطة. وخضعت الأقمشة لإعادة المعالجة كل أربعة أسابيع. وتلقت جميع الأمهات ومواليدهن في الدراسة ناموسيات نوم معالجة بمبيدات حشرية.
نُشرت الدراسة في دورية "نيو إنجلاند الطبية"، وأظهرت أن اللفائف المعالجة بالبيرميثرين قللت حالات الإصابة بالملاريا لدى الرضع بنسبة 66 بالمائة.
أقر الباحثون بالحاجة إلى أبحاث متابعة، مشيرين إلى ضرورة "متابعة ممتدة للأطفال، خاصة فيما يتعلق بآثار التعرض للبيرمثرين على النمو العصبي".
كما لفتوا إلى أن الملاريا، بأشكالها الحادة وغير المعقدة، يمكن أن تسبب قصوراً إدراكياً طويل الأمد، ما يستدعي "موازنة دقيقة بين المخاطر المحتملة والفوائد" للطريقة الجديدة المختبرة.
