لمحاربة اضرار الجلوس لساعات طويلة في العمل.. اليكم هذين المشروبين الصحيين

توصلت دراسة بريطانية إلى أن تناول الأغذية والمشروبات الغنية بمادة "الفلافانول"، مثل الشاي والكاكاو والتفاح والتوت، تساعد في حماية الشرايين من المشكلات الصحية التي قد تنجم عن الجلوس لساعات طويلة.



وأصبح الجلوس لساعات طويلة سمة من سمات الحياة العصرية، حيث يقضي البالغون ما يقدر بـ6 ساعات يومياً في وضعية الجلوس، علما بأن هذه الفترة من الخمول تقلل تدفق وعمل الشرايين بالشكل الصحيح.



وأثبتت دراسات سابقة أن تراجع عمل الشرايين بنسبة 1% فقط حسب قياسات الطبقة الداخلية للأوعية الدموية (إف.إم.دي) يزيد بنسبة 13% من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of Physiology، اختبر الباحثون تأثير تناول مشروب كاكاو غني بالفلافانول (695 غرام) أو مشروب منخفض الفلافانول (5.6 غرام) على 40 متطوع من بينهم عشرون يتمتعون بلياقة بدنية مرتفعة قبل الجلوس لمدة ساعتين متواصلتين.



ولم يتم إجراء نفس التجربة على النساء، نظراً لأن التغيرات الهرمونية في جسم المرأة خلال فترة الشهرية قد تؤثر على وظيفة الفلافانول في الجسم.

وتبين من الدراسة أن المجموعة التي تناولت المشروب الغني بالفلافانول لم يحدث لديها تراجع في قياسات الطبقة الداخلية للأوعية الدموية سواء في اليدين أو القدمين، بعكس المجموعة التي تناولت مشروب منخفض الفلافانول، حيث تم تسجيل تراجع في قياسات الطبقة الداخلية للأوعية وارتفاع في ضغط الدم وتراجع في معدل تدفق الدم مع نقص الأكسجين في عضلات الساقين.

ونقل الموقع الإلكتروني "سايتيك " المتخصص في الأبحاث العلمية عن الطبيب سام لوكاس أخصائي الأوعية الدماغية بجامعة برمينجهام في بريطانيا قوله: "لقد أثبتت التجربة أن ارتفاع مستوى اللياقة لا يقي من الأضرار المؤقتة التي تنجم عن الجلوس لساعات طويلة في حالة تناول مشروب منخفض الفلافانول، في حين أن تناول المشروبات الغنية بالفلافانول تقلل من أضرار الجلوس لفترة طويلة سواء لمن يتمتعون بلياقة بدنية مرتفعة أو لا".