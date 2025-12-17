تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لمحاربة اضرار الجلوس لساعات طويلة في العمل.. اليكم هذين المشروبين الصحيين

Lebanon 24
17-12-2025 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1456374-639015651122109692.webp
Doc-P-1456374-639015651122109692.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توصلت دراسة بريطانية إلى أن تناول الأغذية والمشروبات الغنية بمادة "الفلافانول"، مثل الشاي والكاكاو والتفاح والتوت، تساعد في حماية الشرايين من المشكلات الصحية التي قد تنجم عن الجلوس لساعات طويلة.

وأصبح الجلوس لساعات طويلة سمة من سمات الحياة العصرية، حيث يقضي البالغون ما يقدر بـ6 ساعات يومياً في وضعية الجلوس، علما بأن هذه الفترة من الخمول تقلل تدفق الدم وعمل الشرايين بالشكل الصحيح.

وأثبتت دراسات سابقة أن تراجع عمل الشرايين بنسبة 1% فقط حسب قياسات الطبقة الداخلية للأوعية الدموية (إف.إم.دي) يزيد بنسبة 13% من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية.
وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of Physiology، اختبر الباحثون تأثير تناول مشروب كاكاو غني بالفلافانول (695 غرام) أو مشروب منخفض الفلافانول (5.6 غرام) على 40 متطوع من بينهم عشرون يتمتعون بلياقة بدنية مرتفعة قبل الجلوس لمدة ساعتين متواصلتين.

ولم يتم إجراء نفس التجربة على النساء، نظراً لأن التغيرات الهرمونية في جسم المرأة خلال فترة الدورة الشهرية قد تؤثر على وظيفة الفلافانول في الجسم.
وتبين من الدراسة أن المجموعة التي تناولت المشروب الغني بالفلافانول لم يحدث لديها تراجع في قياسات الطبقة الداخلية للأوعية الدموية سواء في اليدين أو القدمين، بعكس المجموعة التي تناولت مشروب منخفض الفلافانول، حيث تم تسجيل تراجع في قياسات الطبقة الداخلية للأوعية وارتفاع في ضغط الدم وتراجع في معدل تدفق الدم مع نقص الأكسجين في عضلات الساقين.
ونقل الموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية عن الطبيب سام لوكاس أخصائي الأوعية الدماغية بجامعة برمينجهام في بريطانيا قوله: "لقد أثبتت التجربة أن ارتفاع مستوى اللياقة لا يقي من الأضرار المؤقتة التي تنجم عن الجلوس لساعات طويلة في حالة تناول مشروب منخفض الفلافانول، في حين أن تناول المشروبات الغنية بالفلافانول تقلل من أضرار الجلوس لفترة طويلة سواء لمن يتمتعون بلياقة بدنية مرتفعة أو لا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة: العمل لساعات طويلة يُغيّر بنية الدماغ ويضعف القدرات الإدراكية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلوس فترات طويلة يضر بالتوازن.. هذا ما كشفته الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: نؤكّد ضرورة إدراج هذين البندين على جدول الأعمال
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نقباء المهن الصحية يناقشون أضرار الانتحال والمضاربة غير المشروعة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 14:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الدورة

العلم

جامع

روبي

دمين

طاني

دوري

ديلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2025-12-17
Lebanon24
04:45 | 2025-12-17
Lebanon24
03:37 | 2025-12-17
Lebanon24
01:30 | 2025-12-17
Lebanon24
00:15 | 2025-12-17
Lebanon24
23:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24