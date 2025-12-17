تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل تقلل أدوية إنقاص الوزن من خطر الإصابة بالسرطان؟
Lebanon 24
17-12-2025
|
06:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة نُشرت في JAMA Network Open، عن أن بعض أدوية إنقاص الوزن، المعروفة باسم ناهضات مستقبلات GLP-1، قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان المرتبط بالسمنة.
وركزت الدراسة على 13 نوعًا من السرطان تشمل القولون والكبد والبنكرياس والكلى والرحم، وسَعَت لمعرفة ما إذا كان مرضى
السكري
من النوع الـ2 الذين يتناولون أدوية GLP-1 أقل عرضة للإصابة بهذه السرطانات مقارنة بمستخدمي الأنسولين أو الميتفورمين.
وحلل الباحثون سجلات صحية إلكترونية لأكثر من 1.6 مليون بالغ في
الولايات المتحدة
، تمت متابعتهم لمدة تصل إلى 15 عامًا، دون وجود تشخيص مسبق لهذه السرطانات عند البداية.
وأظهرت النتائج أن مستخدمي أدوية GLP-1 كانوا أقل عرضة للإصابة بـ10 من أصل 13 نوعًا من السرطان عند مقارنتهم بمستخدمي الأنسولين، مع انخفاض ملحوظ في مخاطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة نحو 65% وسرطان البنكرياس بأكثر من النصف.
ولكن الفوائد لم تكن عامة، إذ لم تقلل هذه الأدوية من خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث أو سرطان الغدة الدرقية، كما كانت نتائج سرطان المعدة غير حاسمة إحصائيًّا. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
4 تغييرات تقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية
Lebanon 24
4 تغييرات تقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية
17/12/2025 16:53:36
17/12/2025 16:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة عن أدوية إنقاص الوزن.. إليكم ما كشفته
Lebanon 24
دراسة جديدة عن أدوية إنقاص الوزن.. إليكم ما كشفته
17/12/2025 16:53:36
17/12/2025 16:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن.. اليكم ابرزها
17/12/2025 16:53:36
17/12/2025 16:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
توابل تساعد في إنقاص الوزن.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
توابل تساعد في إنقاص الوزن.. اليكم ابرزها
17/12/2025 16:53:36
17/12/2025 16:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
ارم نيوز
السكري
سولي
الغد
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل لبرودة الشتاء تأثير على النوم؟
Lebanon 24
هل لبرودة الشتاء تأثير على النوم؟
09:19 | 2025-12-17
17/12/2025 09:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في كاليفورنيا.. ظاهرة طبيعية تتحول إلى أزمة صحية خطيرة
Lebanon 24
في كاليفورنيا.. ظاهرة طبيعية تتحول إلى أزمة صحية خطيرة
07:27 | 2025-12-17
17/12/2025 07:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية "سحرية" لإيقاف نوبات غضب الأطفال.. تعرفوا على خصائصها
Lebanon 24
ساعة ذكية "سحرية" لإيقاف نوبات غضب الأطفال.. تعرفوا على خصائصها
04:45 | 2025-12-17
17/12/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أقمشة تقلل إصابة الرضع بالملاريا.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
أقمشة تقلل إصابة الرضع بالملاريا.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات
03:37 | 2025-12-17
17/12/2025 03:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحاربة اضرار الجلوس لساعات طويلة في العمل.. اليكم هذين المشروبين الصحيين
Lebanon 24
لمحاربة اضرار الجلوس لساعات طويلة في العمل.. اليكم هذين المشروبين الصحيين
02:40 | 2025-12-17
17/12/2025 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
15:23 | 2025-12-16
16/12/2025 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
10:03 | 2025-12-16
16/12/2025 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:19 | 2025-12-17
هل لبرودة الشتاء تأثير على النوم؟
07:27 | 2025-12-17
في كاليفورنيا.. ظاهرة طبيعية تتحول إلى أزمة صحية خطيرة
04:45 | 2025-12-17
ساعة ذكية "سحرية" لإيقاف نوبات غضب الأطفال.. تعرفوا على خصائصها
03:37 | 2025-12-17
أقمشة تقلل إصابة الرضع بالملاريا.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات
02:40 | 2025-12-17
لمحاربة اضرار الجلوس لساعات طويلة في العمل.. اليكم هذين المشروبين الصحيين
01:30 | 2025-12-17
أطعمة ومشروبات تهدد صحة القلب.. ابتعدوا عنها
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 16:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 16:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 16:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24