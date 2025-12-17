هل تقلل أدوية إنقاص الوزن من خطر الإصابة بالسرطان؟

كشفت دراسة نُشرت في JAMA Network Open، عن أن بعض أدوية إنقاص الوزن، المعروفة باسم ناهضات مستقبلات GLP-1، قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان المرتبط بالسمنة.



وركزت الدراسة على 13 نوعًا من السرطان تشمل القولون والكبد والبنكرياس والكلى والرحم، وسَعَت لمعرفة ما إذا كان مرضى من النوع الـ2 الذين يتناولون أدوية GLP-1 أقل عرضة للإصابة بهذه السرطانات مقارنة بمستخدمي الأنسولين أو الميتفورمين.

وحلل الباحثون سجلات صحية إلكترونية لأكثر من 1.6 مليون بالغ في ، تمت متابعتهم لمدة تصل إلى 15 عامًا، دون وجود تشخيص مسبق لهذه السرطانات عند البداية.



وأظهرت النتائج أن مستخدمي أدوية GLP-1 كانوا أقل عرضة للإصابة بـ10 من أصل 13 نوعًا من السرطان عند مقارنتهم بمستخدمي الأنسولين، مع انخفاض ملحوظ في مخاطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة نحو 65% وسرطان البنكرياس بأكثر من النصف.



ولكن الفوائد لم تكن عامة، إذ لم تقلل هذه الأدوية من خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث أو سرطان الغدة الدرقية، كما كانت نتائج سرطان المعدة غير حاسمة إحصائيًّا. (ارم نيوز)