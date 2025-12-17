هل إعادة تسخين الأرز يعرّضكم للتسمم؟

حذّرت الدكتورة شاه، من أن أي خطأ في التعامل مع المطبوخ قد يؤدي إلى التسمم الغذائي والتهابات الأمعاء.

وأوضحت في منشور على "إنستغرام"، أن ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة يمثل بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا الضارة.



وأشارت إلى أن تبريد الأرز بعد الطهي قد يكون مفيدًا، حيث يتحول جزء من النشا إلى نشا مقاوم يدعم صحة الأمعاء، ويحسّن استجابة سكر .



لكنها شددت على أن الخطأ الأكبر هو ترك الأرز مكشوفاً في الخارج طوال اليوم. (ارم نيوز)