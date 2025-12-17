تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
هل إعادة تسخين الأرز يعرّضكم للتسمم؟
Lebanon 24
17-12-2025
|
10:49
photos
0
حذّرت الدكتورة
إيمي
شاه، من أن أي خطأ في التعامل مع
الأرز
المطبوخ قد يؤدي إلى التسمم الغذائي والتهابات الأمعاء.
وأوضحت في منشور على "إنستغرام"، أن ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة يمثل بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا الضارة.
وأشارت إلى أن تبريد الأرز بعد الطهي قد يكون مفيدًا، حيث يتحول جزء من النشا إلى نشا مقاوم يدعم صحة الأمعاء، ويحسّن استجابة سكر
الدم
.
لكنها شددت على أن الخطأ الأكبر هو ترك الأرز مكشوفاً في الخارج طوال اليوم. (ارم نيوز)
