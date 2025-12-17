تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هذه الطريقة تحميك من الأمراض أثناء الرحلات الجوية... تعرف إليها

Lebanon 24
17-12-2025 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1456675-639016084193141613.jpg
Doc-P-1456675-639016084193141613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يصادف موسم العطلات، الذي يسافر فيه الكثير من الأشخاص، موسم نزلات البرد والإنفلونزا، وكشف طبيب عن النصيحة الأهم للمسافرين لتجنب المرض على متن الطائرة أثناء السفر.

وقال الدكتور غريغ شرنك، الطبيب المختص في الأمراض المعدية، إن استخدام معقم اليدين الكحولي، أو غسل اليدين بشكل متكرر هو أفضل طريقة لحماية من الإصابة بالمرض.

وأضاف أن "تنظيف اليدين وتجنب لمس العينين والأنف والفم يمكن أن يحميك من الفيروسات التنفسية التي تنتقل عادة على متن الطائرات، وكذلك الفيروسات التي تسبب التهابات للجهاز الهضمي".

وقال المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن غسل اليدين يمكن أن يمنع نحو 30 بالمئة من الأمراض المرتبطة بالإسهال و20 بالمئة من العدوى التنفسية.


لماذا يشيع المرض على متن الطائرات؟

حذرت أبحاث أن ما يصل إلى 37 بالمئة من المسافرين يبلغون عن أعراض تنفسية سواء على الطائرات أو بوسائل أخرى، وتنتقل هذه العدوى إما عبر الهواء، أو عبر العطس والسعال.

ويمكن أن تنتقل العدوى أيضا عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة ومن ثم لمس العينين، أو الأنف، أو الفم.

ويزداد خطر الإصابة بالعدوى أثناء السفر الجوي بسبب كثرة عدد الأشخاص وتقاربهم الشديد في أماكن ضيقة، سواء داخل المطار أو داخل الطائرة.

وتستخدم شركات الطيران فلاتر لتجديد الهواء المتداول داخل المقصورة لإزالة الجزيئات الصغيرة المسببة للأمراض التنفسية، ولكن هذه الأنظمة تعمل عادة أثناء الطيران فقط، ولذلك يزداد خطر الإصابة أثناء الصعود إلى الطائرة، أو التحرك على المدرج، أو النزول.

وينصح بغسل اليدين بشكل منتظم وارتداء كمامة تغطي الأنف والفم، خصوصا أثناء الصعود إلى الطائرة أو النزول منها.

كما أن الالتزام بآداب السعال والعطس، مثل تغطية الفم عند السعال أو العطس، وسيلة أخرى للحد من انتقال العدوى على متن الطائرة. (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الاقتصاد: الرحلة صعبة والتحديات كبيرة والطريقة الوحيدة للخروج من هذه الازمة هي عبر الاصلاحات الجدية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
من تنظيم الهضم إلى الوقاية من الأمراض.. تعرف على فوائد التفاح
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
30 دقيقة من النشاط الخفيف يوميًا تقيك من هذه الأمراض الخطيرة!
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمراض المعدية

على متن الطائرة

وقال الدكتور

سكاي نيوز

سكاي نيو

الفيروس

المطار

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:57 | 2025-12-17
Lebanon24
13:18 | 2025-12-17
Lebanon24
10:49 | 2025-12-17
Lebanon24
09:19 | 2025-12-17
Lebanon24
07:27 | 2025-12-17
Lebanon24
06:32 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24