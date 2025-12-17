تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

5 خطوات لاستحمام صحي يحافظ على بشرتك... ما هي؟

Lebanon 24
17-12-2025 | 15:57
يشكل الاستحمام جزءًا أساسيًا من روتيننا اليومي، لكن الكثيرين قد يضرون بشرتهم دون أن يدركوا ذلك.

توضح الدكتورة نيكول نيغبينيبور، طبيبة الأمراض الجلدية في مركز آيوا الصحي، أن سر الحصول على بشرة صحية يكمن في طريقة الاستحمام واختيار المنتجات بعناية.

فعلى الرغم من تفضيل البعض الاستحمام بالماء الساخن، تحذر نيغبينيبور من أن الحرارة المرتفعة تزيل الزيوت الطبيعية للبشرة، ما يؤدي إلى جفافها وتهيّجها. لذلك، ينصح بالاستحمام لفترة قصيرة باستخدام الماء الفاتر.

كما تحذر من الإفراط في استخدام المستحضرات المكلفة، المقشرات، الزيوت، أو المنظفات القوية.

للاستحمام بطريقة صحية وفعالة، يقدم الأطباء خمس نصائح أساسية:

1- انتبه للوقت ودرجة الحرارة:
استحم لفترة قصيرة بالماء الفاتر لتجنب فقدان الزيوت الطبيعية والجفاف.

2- اختر الصابون المناسب: 
ابتعد عن الصابون ذي الروائح القوية، واختر صابونًا لطيفًا على البشرة الحساسة. ويفضل تجنب الصابون المضاد للبكتيريا إلا عند الضرورة.

3- تجنب الغسول المزدوج: 
لا داعي لاستخدام غسول زيتي ثم مائي لإزالة البقايا، رغم شعبيته بين بعض المؤثرين.

4- استخدم الزيت بعد الاستحمام: 
تطبيق الزيت بعد الاستحمام يساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة حتى لو لم يكن الغسول الزيتي ضروريًا أثناء الاستحمام.

5- لا تفرط في التقشير: 
تجنب المقشرات القاسية أو الليفة التقليدية التي قد تهيّج البشرة. ولتقشير لطيف، استخدم منتجات تحتوي على حمض اللاكتيك أو الغليكوليك. (روسيا اليوم) 
الأمراض الجلدية

روسيا اليوم

روسيا

الحص

ساسي

بيني

روتي

تيار

