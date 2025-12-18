كيف يؤثر تليف الكبد على أمراض القلب؟

كشف باحثون في الروسية عن وجود علاقة وثيقة بين تليف الكبد وأمراض القلب، إذ أثبتت الدراسة أن المرض الكبدي يزيد من خطر الإصابة بمشكلات قلبية خطيرة.



وأوضحت النتائج أن حالات تليف الكبد تؤدي إلى انخفاض قوة انقباض عضلة القلب تحت الضغط، وزيادة سماكة البطين الأيسر، واضطرابات في الوظائف الانبساطية والكهربائية للقلب، إضافة إلى تليف العضلة القلبية نتيجة استبدال الأنسجة بالأنسجة الضامة. هذه المضاعفات تسهم في تفاقم المرض الكبدي وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة به.



وشملت الدراسة 20 مريضاً تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً، وصنفت الحالات حسب شدة التليف إلى فئات A وB وC، حيث كانت المضاعفات أكثر حدة لدى مرضى الفئة C، بما في ذلك اعتلال الدماغ الكبدي وارتفاع ضغط البابي والاستسقاء ودوالي المريء. كما أظهرت التحاليل تضخماً في البطين الأيسر لدى 80% من مرضى الفئة C وB، مقارنة بـ 40% فقط لدى الفئة A.



وأكدت الباحثة ناديجدا كوليك على أهمية مراقبة القلب والأوعية الدموية بشكل لدى مرضى تليف الكبد، خصوصاً الفئات B وC، إذ قد تظهر مشاكل قلبية حتى مع مؤشرات دم وضغط دم طبيعية.

