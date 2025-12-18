تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يؤثر تليف الكبد على أمراض القلب؟
Lebanon 24
18-12-2025
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف باحثون في
جامعة نوفغورود
الروسية عن وجود علاقة وثيقة بين تليف الكبد وأمراض القلب، إذ أثبتت الدراسة أن المرض الكبدي يزيد من خطر الإصابة بمشكلات قلبية خطيرة.
وأوضحت النتائج أن حالات تليف الكبد تؤدي إلى انخفاض قوة انقباض عضلة القلب تحت الضغط، وزيادة سماكة البطين الأيسر، واضطرابات في الوظائف الانبساطية والكهربائية للقلب، إضافة إلى تليف العضلة القلبية نتيجة استبدال الأنسجة بالأنسجة الضامة. هذه المضاعفات تسهم في تفاقم المرض الكبدي وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة به.
وشملت الدراسة 20 مريضاً تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً، وصنفت الحالات حسب شدة التليف إلى فئات A وB وC، حيث كانت المضاعفات أكثر حدة لدى مرضى الفئة C، بما في ذلك اعتلال الدماغ الكبدي وارتفاع ضغط
الدم
البابي والاستسقاء ودوالي المريء. كما أظهرت التحاليل تضخماً في البطين الأيسر لدى 80% من مرضى الفئة C وB، مقارنة بـ 40% فقط لدى الفئة A.
وأكدت الباحثة ناديجدا كوليك على أهمية مراقبة القلب والأوعية الدموية بشكل
دوري
لدى مرضى تليف الكبد، خصوصاً الفئات B وC، إذ قد تظهر مشاكل قلبية حتى مع مؤشرات دم وضغط دم طبيعية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحناء يفتح آفاقًا لعلاج أمراض الكبد
Lebanon 24
الحناء يفتح آفاقًا لعلاج أمراض الكبد
18/12/2025 10:48:51
18/12/2025 10:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف سبب زيادة خطر أمراض القلب والسكري عند كبار السن
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف سبب زيادة خطر أمراض القلب والسكري عند كبار السن
18/12/2025 10:48:51
18/12/2025 10:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر الرنين المغناطيسي.. طريقة جديدة لاكتشاف أمراض القلب
Lebanon 24
عبر الرنين المغناطيسي.. طريقة جديدة لاكتشاف أمراض القلب
18/12/2025 10:48:51
18/12/2025 10:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة علمية... هل أوميغا 3 يقي فعلًا من أمراض القلب؟
Lebanon 24
مفاجأة علمية... هل أوميغا 3 يقي فعلًا من أمراض القلب؟
18/12/2025 10:48:51
18/12/2025 10:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة نوفغورود
المري
الروس
دوالي
جامع
فيات
دوري
أيسر
قد يعجبك أيضاً
حرقة المعدة ليست عابرة: تحذير طبي من مضاعفات خطيرة!
Lebanon 24
حرقة المعدة ليست عابرة: تحذير طبي من مضاعفات خطيرة!
23:57 | 2025-12-17
17/12/2025 11:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
5 خطوات لاستحمام صحي يحافظ على بشرتك... ما هي؟
Lebanon 24
5 خطوات لاستحمام صحي يحافظ على بشرتك... ما هي؟
15:57 | 2025-12-17
17/12/2025 03:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الطريقة تحميك من الأمراض أثناء الرحلات الجوية... تعرف إليها
Lebanon 24
هذه الطريقة تحميك من الأمراض أثناء الرحلات الجوية... تعرف إليها
14:59 | 2025-12-17
17/12/2025 02:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
4 عادات سهلة تبطئ شيخوخة الدماغ وتجعله أصغر 8 سنوات.. اتبعها!
Lebanon 24
4 عادات سهلة تبطئ شيخوخة الدماغ وتجعله أصغر 8 سنوات.. اتبعها!
13:18 | 2025-12-17
17/12/2025 01:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل إعادة تسخين الأرز يعرّضكم للتسمم؟
Lebanon 24
هل إعادة تسخين الأرز يعرّضكم للتسمم؟
10:49 | 2025-12-17
17/12/2025 10:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
10:00 | 2025-12-17
17/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاتها داخل شقتها جراء حريق... مساعدة الفنانة الشهيرة تُفجّر مفاجأة: زوجها قد يكون وراء الحادثة
Lebanon 24
بعد وفاتها داخل شقتها جراء حريق... مساعدة الفنانة الشهيرة تُفجّر مفاجأة: زوجها قد يكون وراء الحادثة
05:22 | 2025-12-17
17/12/2025 05:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:57 | 2025-12-17
حرقة المعدة ليست عابرة: تحذير طبي من مضاعفات خطيرة!
15:57 | 2025-12-17
5 خطوات لاستحمام صحي يحافظ على بشرتك... ما هي؟
14:59 | 2025-12-17
هذه الطريقة تحميك من الأمراض أثناء الرحلات الجوية... تعرف إليها
13:18 | 2025-12-17
4 عادات سهلة تبطئ شيخوخة الدماغ وتجعله أصغر 8 سنوات.. اتبعها!
10:49 | 2025-12-17
هل إعادة تسخين الأرز يعرّضكم للتسمم؟
09:19 | 2025-12-17
هل لبرودة الشتاء تأثير على النوم؟
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 10:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 10:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 10:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24