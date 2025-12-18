تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
توابل شائعة تساعد في تخفيف أعراض متلازمة تكيّس المبايض

Lebanon 24
18-12-2025 | 07:31
تُعدّ متلازمة تكيس المبايض من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا بين النساء حول العالم، وقد ارتفعت معدلات الإصابة بها خلال العقود الأخيرة مع انتشار الأنماط الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني. وتؤثر هذه المتلازمة في توازن الهرمونات، ومستوى السكر في الدم، والدورة الشهرية، وقد تُصعّب فرص الحمل لدى بعض النساء.

ورغم أن العلاج الطبي وتغيير نمط الحياة يظلان الأساس، فإن النظام الغذائي يلعب دورا داعما مهما في إدارة الأعراض. وفي هذا السياق، برزت بعض توابل المطبخ الشائعة لفوائدها المحتملة في تحسين حساسية الأنسولين، وتقليل الالتهابات، ودعم توازن الهرمونات.
 
وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، في ما يلي سبعة توابل قد تُسهم، عند استخدامها باعتدال وضمن نظام غذائي صحي، في التخفيف من أعراض متلازمة تكيس المبايض:

القرفة
 
تساعد القرفة في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم؛ ما قد ينعكس إيجابا على انتظام الدورة الشهرية.

الكركم 
 
بفضل مادة الكركمين، يتميز الكركم بخصائص قوية مضادة للالتهابات والأكسدة، وقد يسهم في تقليل الالتهاب المزمن المرتبط بالمتلازمة.

الحلبة
 
تُعرف الحلبة بدورها في ضبط سكر الدم وتحسين كفاءة استخدام الأنسولين، وهو أمر مهم للعديد من المصابات.

الزنجبيل
 
يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهاب، وقد يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية وتحسين الهضم.

بذور الشمر
 
تُستخدم بذور الشمر تقليديًا لدعم توازن الهرمونات وتخفيف الانتفاخ، وقد تساعد في تقليل بعض الأعراض المرتبطة بالمتلازمة.

الفلفل الأسود
 
يعزز الفلفل الأسود امتصاص العناصر المفيدة، خصوصًا الكركمين، كما يدعم الهضم ويقلل الالتهاب.


الهيل
 
يساعد الهيل على تحسين الهضم وتهدئة الالتهابات؛ ما ينعكس بشكل غير مباشر على صحة الهرمونات. (ارم نيوز) 
