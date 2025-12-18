تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

أجهزة منزلية شائعة تهدد الصحة.. ما هي؟

Lebanon 24
18-12-2025 | 08:45
كشفت دراسة حديثة بقيادة فريق من جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية عن مستويات مرتفعة من التلوث الداخلي المنبعث من الأجهزة المنزلية اليومية؛ ما يسلط الضوء على ضرورة إعادة التفكير قبل استخدام بعض الأجهزة في المنزل.

وقام الباحثون بإنشاء غرفة مختبرية خاصة لقياس انبعاثات الجسيمات الفائقة الدقة المحمولة جواً (UFPs) من أجهزة مثل المحامص والقلايات الهوائية ومجففات الشعر.
 
وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة "المواد الخطرة"، أن محمصة الخبز كانت الأكثر إصدارا للجسيمات الفائقة الدقة؛ إذ انبعث منها نحو 1.73 تريليون جسيم في الدقيقة حتى دون وجود خبز بداخلها.

كما كشفت الدراسة أن محركات الأجهزة ذات الفرش وملفات التسخين الكهربائية تلعب دورا رئيسا في زيادة الانبعاثات، في حين أظهرت مجففات الشعر عديمة الفرش انبعاثات أقل بنحو 10 إلى 100 مرة مقارنة بنظيراتها التقليدية. (ارم نيوز) 
