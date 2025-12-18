بعد الـ35… الجسد يبدأ بالانسحاب

سلّط باحثون من معهد كارولينسكا في الضوء، عبر دراسة طويلة الأمد، على كيفية تطور اللياقة البدنية والقوة العضلية وقدرة التحمل مع التقدم في العمر.



وأظهرت الدراسة، التي امتدت على مدى 47 عاماً، أن القدرة البدنية تبدأ بالتراجع في سن 35 عاماً، إلا أن النتائج تؤكد في الوقت نفسه أنه لم يفت الأوان أبداً لبدء ممارسة الرياضة من أجل استعادة اللياقة أو على الأقل تحسينها.



وفي الدراسة المنشورة في مجلة متخصصة بصحة العضلات، تابع الباحثون مئات الرجال والنساء الذين تراوحت أعمارهم بين 16 و63 عاماً، جرى اختيارهم عشوائياً ضمن دراسة النشاط البدني واللياقة البدنية السويدية الشاملة.



وأوضحت النتائج أن اللياقة البدنية والقوة تبدأ بالتراجع عند سن 35 عاماً بغضّ النظر عن مستوى التدريب البدني، ثم يستمر التدهور بشكل تدريجي ويتسارع مع التقدم في العمر.



في المقابل، أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين بدأوا ممارسة النشاط البدني في مرحلة البلوغ شهدوا تحسناً في قدرتهم البدنية تراوح بين 5 و10 في المائة، ما يشير إلى أن النشاط الحركي يمكن أن يبطئ تراجع الأداء البدني حتى إن لم يوقفه بالكامل.



وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، ماريا ويسترشتال، إن النتائج تؤكد أنه «لم يفت الأوان أبداً لبدء ممارسة الأنشطة البدنية»، مشيرة إلى أن النشاط الحركي يلعب دوراً مهماً في إبطاء تدهور اللياقة مع التقدم في السن.



وأضافت أن الباحثين سيواصلون دراستهم للبحث في الأسباب الكامنة وراء بلوغ الذروة البدنية عند سن 35 عاماً، ولمعرفة كيف يمكن لنمط الحياة والصحة والآليات البيولوجية التأثير في هذا التراجع .

