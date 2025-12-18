تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

7 أسرار خفية للزنجبيل تهزم الصداع النصفي

Lebanon 24
18-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1457204-639017001450014728.jpg
Doc-P-1457204-639017001450014728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة حديثة أن الزنجبيل قد يكون حلًا طبيعيًا وفعّالًا لتخفيف أعراض الصداع النصفي، بما في ذلك الألم والغثيان والحساسية للضوء. ويُعتبر الزنجبيل آمنًا عند استهلاكه يوميًا بعدة أشكال مثل الطازج، الكبسولات، الشاي، أو الصبغات، ما يجعله خيارًا متاحًا لمن يسعى لتقليل الاعتماد على الأدوية التقليدية.
 

أولاً، الزنجبيل يعمل كمسكن طبيعي للألم. المركبات النشطة فيه مثل الجنجرول والشوغال تمتلك خصائص مضادة للالتهاب ومسكنة للألم مشابهة لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، دون التسبب بمشاكل في المعدة. أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يقلل من شدة الصداع ويزيد فرص الشعور بالراحة بعد ساعتين من الاستخدام.

ثانياً، يساعد الزنجبيل في التخفيف من الغثيان والقيء المرتبط بالصداع النصفي، حيث يحسن حركة الجهاز الهضمي ويقلل من تراكم الطعام في المعدة، مما يخفف الإحساس بالغثيان.

ثالثاً، قد يزيد الزنجبيل من فعالية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عند استخدامها معاً. أظهرت تجربة سريرية أن مرضى الصداع النصفي الذين تناولوا الزنجبيل مع هذه  الأدوية شعروا بتحسن أسرع في الألم مقارنة بالمجموعة التي تناولت الدواء وحده.

رابعاً، يساهم الزنجبيل في تقليل حساسية الضوء (الفوتوفوبيا) لدى المصابين بالصداع النصفي، ما يخفف الانزعاج الناتج عن التعرض للضوء.

خامساً، أظهرت دراسة أن مسحوق الزنجبيل يمكن أن يكون بديلاً فعالاً لعقار السوماتريبتان، أحد أدوية الصداع النصفي، مع تقليل احتمال حدوث آثار جانبية.

سادساً، يوفر الزنجبيل تأثيراً مهدئاً، إذ أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخفيف من القلق والتوتر المصاحب للصداع النصفي، ويمكن استخدامه عبر الشاي أو التدليك بزيت مخفف.

سابعاً، عند دمجه مع علاجات الوقاية من الصداع النصفي، قد يقلل الزنجبيل من تكرار الهجمات، رغم أن الدراسات حول الوقاية لا تزال متباينة.

هل يعالج الزنجبيل اضطرابات المعدة فعلا؟

بالرغم من فوائده، يجب الانتباه للجرعات، حيث يمكن أن يسبب الزنجبيل ارتجاعاً معدياً، اضطراباً في المعدة، إسهالاً، أو تهيجاً في الفم والحلق إذا تم الإفراط في تناوله.

ويُنصح بعدم تجاوز 3 إلى 4 غرامات يومياً، و1 غرام فقط للحوامل. كما يمكن أن يزيد الزنجبيل من تأثير أدوية السيولة أو خفض السكر، لذا يُستحسن استشارة الطبيب عند استخدام هذه الأدوية.

وفي النهاية، يبقى الزنجبيل خياراً طبيعياً آمناً وفعّالاً لتخفيف أعراض الصداع النصفي، مع ضرورة مراعاة الجرعة والاستشارة الطبية عند الحاجة. 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو الصداع النصفي لدى الأطفال؟
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سبب خفي وراء نوبات الصداع النصفي.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب تعاني النساء من الصداع النصفي أكثر من الرجال.. العلماء يكشفون
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24

في تناوله

حسن ح

مي وي

حسن ا

سولا

جبيل

ساسي

الست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2025-12-19
Lebanon24
00:57 | 2025-12-19
Lebanon24
17:00 | 2025-12-18
Lebanon24
16:37 | 2025-12-18
Lebanon24
14:48 | 2025-12-18
Lebanon24
12:15 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24