تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

10 مشروبات ضد الألم والالتهاب

Lebanon 24
19-12-2025 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1457477-639017586541444042.webp
Doc-P-1457477-639017586541444042.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إذا كان الالتهاب يسبب ألماً أو انزعاجاً، فاتباع خيارات مضادة للالتهاب قد يساعد في السيطرة عليه، ومن بينها مشروبات يُشار إلى أنها تُخفف الألم وتدعم التعافي.

شاي الكركم: يحتوي على "الكركمين" الذي يُثبط عوامل الالتهاب ويُعادل الجذور الحرة، وترتبط به نتائج تُظهر تحسناً لدى بعض حالات التهاب المفاصل.

شاي الزنجبيل: غنيّ بمركبات مثل "جينجيرول" و"شوجاول" التي تُقلل إنتاج بروتينات الالتهاب، ويرتبط بتخفيف ألم المفاصل والعضلات وآلام الدورة، وقد يساعد في الصداع النصفي.

عصير الكرز الحامض: يحتوي "أنثوسيانين" مضاداً للأكسدة، وقد يساهم في تقليل نوبات النقرس وتخفيف ألم العضلات وتسريع التعافي بعد التمرين.

الشاي الأخضر: يضم مركب "EGCG" المضاد للالتهاب، وقد يدعم حالات التهاب الأمعاء ويساهم في حماية الدماغ من الالتهاب، إضافة إلى "الثيانين" المرتبط بالهدوء والتركيز.

ماتشا لاتيه: مسحوق من الشاي الأخضر غني بـ"EGCG" و"الثيانين"، وقد يرتبط بتحسن صحة اللثة عبر خفض البروتينات الالتهابية.

عصير الأناناس: غني بإنزيم "البروميلين" الذي يرتبط بتخفيف الألم والتورم، وقد يساعد في آلام الدورة وآلام ما بعد إجراءات الأسنان وحالات الالتهاب المزمن.

عصير الشمندر: يحتوي نترات ومضادات أكسدة و"بيتالينات"، وقد يُخفض مؤشرات الالتهاب ويدعم التعافي العضلي بعد التمرين.

سموثي التوت الأزرق: غني بالأنثوسيانين، وترتبط به نتائج بتراجع الألم والتيبس لدى بعض حالات مفصل الركبة، مع إشارات من دراسات حيوانية لتخفيف الالتهاب.

ماء دافئ مع الليمون: مصدر لفيتامين "سي" الضروري لإنتاج الكولاجين ودعم ترميم الغضروف، ويعمل كمضاد أكسدة، مع الإشارة إلى مركبات مثل "الليمونين".

مشروبات عشبية: مثل البابونج والرويبوس الغنيين بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة، ويُذكر استخدامهما لتخفيف آلام والتهابات متعددة ومنها اللثة والمعدة والجلد والقولون. (webmd)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احذروا مشروبات الطاقة.. هذا ما تسببه
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
7 مشروبات تقلّل انتفاخ البطن بعد الأكل
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروبات صباحية تُساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24

توت ⚔️

الدورة

التركي

الترك

تالين

الأنا

الكرك

بترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:34 | 2025-12-19
Lebanon24
08:09 | 2025-12-19
Lebanon24
08:03 | 2025-12-19
Lebanon24
03:14 | 2025-12-19
Lebanon24
01:19 | 2025-12-19
Lebanon24
00:57 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24