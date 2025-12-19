10 مشروبات ضد الألم والالتهاب

إذا كان الالتهاب يسبب ألماً أو انزعاجاً، فاتباع خيارات مضادة للالتهاب قد يساعد في السيطرة عليه، ومن بينها مشروبات يُشار إلى أنها تُخفف الألم وتدعم التعافي.



شاي الكركم: يحتوي على "الكركمين" الذي يُثبط عوامل الالتهاب ويُعادل الجذور الحرة، وترتبط به نتائج تُظهر تحسناً لدى بعض حالات التهاب المفاصل.



شاي الزنجبيل: غنيّ بمركبات مثل "جينجيرول" و"شوجاول" التي تُقلل إنتاج بروتينات الالتهاب، ويرتبط بتخفيف ألم المفاصل والعضلات وآلام ، وقد يساعد في الصداع النصفي.



عصير الكرز الحامض: يحتوي "أنثوسيانين" مضاداً للأكسدة، وقد يساهم في تقليل نوبات النقرس وتخفيف ألم العضلات وتسريع التعافي بعد التمرين.



الشاي الأخضر: يضم مركب "EGCG" المضاد للالتهاب، وقد يدعم حالات التهاب الأمعاء ويساهم في حماية الدماغ من الالتهاب، إضافة إلى "الثيانين" المرتبط بالهدوء والتركيز.



ماتشا لاتيه: مسحوق من الشاي الأخضر غني بـ"EGCG" و"الثيانين"، وقد يرتبط بتحسن صحة اللثة عبر خفض البروتينات الالتهابية.



عصير الأناناس: غني بإنزيم "البروميلين" الذي يرتبط بتخفيف الألم والتورم، وقد يساعد في آلام الدورة وآلام ما بعد إجراءات الأسنان وحالات الالتهاب المزمن.



عصير الشمندر: يحتوي نترات ومضادات أكسدة و"بيتالينات"، وقد يُخفض مؤشرات الالتهاب ويدعم التعافي العضلي بعد التمرين.



سموثي التوت الأزرق: غني بالأنثوسيانين، وترتبط به نتائج بتراجع الألم والتيبس لدى بعض حالات مفصل الركبة، مع إشارات من دراسات حيوانية لتخفيف الالتهاب.



ماء دافئ مع الليمون: مصدر لفيتامين "سي" الضروري لإنتاج الكولاجين ودعم ترميم الغضروف، ويعمل كمضاد أكسدة، مع الإشارة إلى مركبات مثل "الليمونين".



مشروبات عشبية: مثل البابونج والرويبوس الغنيين بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة، ويُذكر استخدامهما لتخفيف آلام والتهابات متعددة ومنها اللثة والمعدة والجلد والقولون. (webmd)

