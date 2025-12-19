تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
دراسة حديثة تكشف آثارًا طويلة الأمد لكوفيد-19 على الدماغ!
Lebanon 24
19-12-2025
|
11:59
photos
كشف تحليل لصور الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي أن
فيروس
كوفيد-19 قد يخلّف آثارًا طويلة الأمد على الدماغ، تستمر حتى بعد التعافي الكامل من الإصابة.
وأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة غريفيث
الأسترالية
، ونُشرت في مجلة Brain, Behavior, & Immunity Health، أن تأثير
الفيروس
لا يقتصر على الجهاز التنفسي، بل يشمل الدماغ أيضًا، حتى لدى أشخاص لم يعانوا من أعراض واضحة أو اعتبروا إصابتهم خفيفة.
وأوضح الباحث
الرئيسي
، الدكتور كيران تاباليا، أن الفريق اعتمد تقنيات متقدمة للتصوير بالرنين المغناطيسي متعددة الوسائط لدراسة المادة الرمادية والبيضاء في الدماغ، المرتبطة بالذاكرة والقدرات الإدراكية والصحة العصبية العامة. وكشفت النتائج عن تغيّرات ملحوظة في أنسجة الدماغ والمواد الكيميائية العصبية وبنية الأنسجة لدى المتعافين من كوفيد-19.
وأشار تاباليا إلى أن هذه التغيّرات ترتبط بدرجة شدة الأعراض، ما قد يفسّر ظهور مشكلات إدراكية طويلة الأمد، مثل ضعف الذاكرة والتركيز، والتي قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة.
وتسلّط هذه النتائج الضوء على العواقب العصبية طويلة المدى للفيروس، وهي مخاوف كانت
منظمة الصحة العالمية
قد نبّهت إليها سابقًا، مؤكدة أن الأعراض الممتدة لما بعد كوفيد-19 لا تزال تمثّل تحديًا صحيًا يؤثر على أعداد كبيرة من الأشخاص حول العالم.
منظمة الصحة العالمية
9 أطعمة مسائية تساعد على خفض هرمون التوتر وتحسين النوم
Lebanon 24
9 أطعمة مسائية تساعد على خفض هرمون التوتر وتحسين النوم
16:03 | 2025-12-19
19/12/2025 04:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غشاء قشر البيض.. كنز خفي للبشرة والشعر وصحة العظام
Lebanon 24
غشاء قشر البيض.. كنز خفي للبشرة والشعر وصحة العظام
13:42 | 2025-12-19
19/12/2025 01:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسبب صبغة الشعر السرطان والعقم؟
Lebanon 24
هل تسبب صبغة الشعر السرطان والعقم؟
09:34 | 2025-12-19
19/12/2025 09:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
10 مشروبات ضد الألم والالتهاب
Lebanon 24
10 مشروبات ضد الألم والالتهاب
09:27 | 2025-12-19
19/12/2025 09:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن أن يتسبب إنفلونزا الطيور بجائحة عالمية جديدة؟
Lebanon 24
هل يمكن أن يتسبب إنفلونزا الطيور بجائحة عالمية جديدة؟
08:09 | 2025-12-19
19/12/2025 08:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
