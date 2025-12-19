تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

دراسة حديثة تكشف آثارًا طويلة الأمد لكوفيد-19 على الدماغ!

Lebanon 24
19-12-2025 | 11:59
كشف تحليل لصور الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي أن فيروس كوفيد-19 قد يخلّف آثارًا طويلة الأمد على الدماغ، تستمر حتى بعد التعافي الكامل من الإصابة.


وأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة غريفيث الأسترالية، ونُشرت في مجلة Brain, Behavior, & Immunity Health، أن تأثير الفيروس لا يقتصر على الجهاز التنفسي، بل يشمل الدماغ أيضًا، حتى لدى أشخاص لم يعانوا من أعراض واضحة أو اعتبروا إصابتهم خفيفة.


وأوضح الباحث الرئيسي، الدكتور كيران تاباليا، أن الفريق اعتمد تقنيات متقدمة للتصوير بالرنين المغناطيسي متعددة الوسائط لدراسة المادة الرمادية والبيضاء في الدماغ، المرتبطة بالذاكرة والقدرات الإدراكية والصحة العصبية العامة. وكشفت النتائج عن تغيّرات ملحوظة في أنسجة الدماغ والمواد الكيميائية العصبية وبنية الأنسجة لدى المتعافين من كوفيد-19.


وأشار تاباليا إلى أن هذه التغيّرات ترتبط بدرجة شدة الأعراض، ما قد يفسّر ظهور مشكلات إدراكية طويلة الأمد، مثل ضعف الذاكرة والتركيز، والتي قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة.


وتسلّط هذه النتائج الضوء على العواقب العصبية طويلة المدى للفيروس، وهي مخاوف كانت منظمة الصحة العالمية قد نبّهت إليها سابقًا، مؤكدة أن الأعراض الممتدة لما بعد كوفيد-19 لا تزال تمثّل تحديًا صحيًا يؤثر على أعداد كبيرة من الأشخاص حول العالم.
