6 آثار جانبية خطيرة.. احذر الإفراط في فيتامين E!

رغم أهمية فيتامين E لدعم المناعة وحماية الخلايا، فإن تناوله بجرعات مرتفعة، خصوصاً عبر المكملات الغذائية، قد يسبب مخاطر صحية تفوق فوائده، وفق تقرير حديث لموقع Verywell Health.



معظم الأشخاص يحصلون على حاجتهم اليومية من الغذاء، مثل المكسرات والبذور والخضراوات الورقية، بينما الإفراط في المكملات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة:



1- زيادة خطر النزيف:



يتداخل فيتامين E مع فيتامين K ويمنع الصفائح الدموية من الالتصاق الطبيعي، ما قد يسبب نزيفًا مطولًا أو داخليًا.



2- السكتة الدماغية النزفية:



تناول أكثر من 1000 ملغ يومياً قد يؤدي إلى نزيف دماغي مفاجئ مهدد للحياة، مع أعراض مثل الصداع الحاد وضعف جانب الجسم.





3- فشل القلب:



الجرعات العالية تزيد خطر فشل القلب، خصوصاً لدى المصابين بأمراض قلبية، وقد تصل النسبة إلى 50%.





4- زيادة خطر سرطان البروستاتا:



تناول 400 وحدة دولية يومياً لفترات طويلة قد يزيد احتمال الإصابة لدى الرجال الأصحاء.





5- تداخل مع الأدوية:



يتفاعل مع مميعات وأدوية خفض وبعض علاجات السرطان والمثبطات المناعية، ما قد يقلل فعاليتها أو يزيد آثارها الجانبية.



7- إضعاف المناعة وصحة العظام:



الجرعات العالية قد تقلل الاستجابة المناعية وتعوق امتصاص فيتامينات A وD وK، ما يؤثر سلبًا على العظام ويزيد خطر الكسور.

هل تحتاج لمكملات فيتامين E؟

يوصي الخبراء بـ15 ملغ يومياً فقط للبالغين، وهي كمية يمكن الحصول عليها بسهولة من الغذاء. لذا يُنصح بقراءة الملصقات بعناية، وعدم تناول المكملات إلا بعد استشارة الطبيب، خاصة لمن لديهم أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية منتظمة. (العربية)