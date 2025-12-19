9 أطعمة مسائية تساعد على خفض هرمون التوتر وتحسين النوم

الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، يُنتج بواسطة الغدد الكظرية لمساعدة الجسم على التعامل مع الضغوط اليومية، لكن ارتفاع مستوياته، خصوصًا ليلاً، قد يؤثر سلبًا على النوم والصحة العامة.
ويشير تقرير من Times of India إلى أن النظام الغذائي
يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الكورتيزول، خاصة عبر تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والمغذيات الأساسية.
وتوضح أخصائية التغذية روتشي تشاودا أن التغذية السليمة مساءً تساعد الجسم على الانتقال من حالة التوتر إلى الاسترخاء، مهدئةً الجهاز العصبي، ومُعززة لإنتاج الميلاتونين الذي يدعم النوم العميق. كما تشير إلى أن الأرق أو الرغبة في تناول الطعام ليلًا قد تكون مؤشرات على ارتفاع الكورتيزول.
ومن أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساهم في تهدئة الجسم مساءً:
شاي البابونج:
يريح الجهاز العصبي ويعزز الاسترخاء.
اللوز والجوز:
غنيان بالمغنيسيوم والدهون الصحية التي تخفف التوتر.
الكيوي والكرز:
يحتويان على مضادات أكسدة وميلاتونين طبيعي.
الشوفان أو عصيدة الدخن:
كربوهيدرات معقدة تعزز السيروتونين وتوازن الهرمونات.
الحليب الدافئ أو الزبادي اليوناني:
يحتويان على التربتوفان والكالسيوم لدعم الاسترخاء.
السبانخ والخضراوات الورقية:
غنية بالمغنيسيوم للمساعدة في التكيف مع التوتر.
الموز:
مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم لإرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب.