9 أطعمة مسائية تساعد على خفض هرمون التوتر وتحسين النوم

م صدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم لإرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب.





ويشير تقرير من Times of India إلى أن يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الكورتيزول، خاصة عبر تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والمغذيات الأساسية.وتوضح أخصائية التغذية روتشي تشاودا أن التغذية السليمة مساءً تساعد الجسم على الانتقال من حالة التوتر إلى الاسترخاء، مهدئةً الجهاز العصبي، ومُعززة لإنتاج الميلاتونين الذي يدعم النوم العميق. كما تشير إلى أن الأرق أو الرغبة في تناول الطعام ليلًا قد تكون مؤشرات على ارتفاع الكورتيزول.ومن أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساهم في تهدئة الجسم مساءً:يريح الجهاز العصبي ويعزز الاسترخاء.غنيان بالمغنيسيوم والدهون الصحية التي تخفف التوتر.يحتويان على مضادات أكسدة وميلاتونين طبيعي.كربوهيدرات معقدة تعزز السيروتونين وتوازن الهرمونات.يحتويان على التربتوفان والكالسيوم لدعم الاسترخاء.غنية بالمغنيسيوم للمساعدة في التكيف مع التوتر.