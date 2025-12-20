تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

اكتشاف جديد مثير للجدل.. هل الشيخوخة نتيجة لتخريب جيني؟

Lebanon 24
20-12-2025 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1457815-639018408027301727.jpg
Doc-P-1457815-639018408027301727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اكتشف باحثون في جامعة ناغويا جينا يسبب فقدان حاسة الشم لدى ديدان C. elegans بعد انتهاء مرحلة التكاثر، ما قد يفتح آفاقا لفهم آليات الشيخوخة المبرمجة في الحيوانات وربما البشر.

 

وتعيش ديدان C. elegans الأسطوانية المجهرية حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط، وتصل إلى البلوغ في ثلاثة أيام، ثم تتكاثر لبضعة أيام قبل أن تبدأ في التقدم في السن. وهذه الدورة القصيرة تجعلها نموذجا مثاليا لدراسة الشيخوخة بسرعة، إذ يمكن للباحثين متابعة حياتها بالكامل خلال أسابيع معدودة.

 

في اليوم الخامس من عمر الدودة، بعد أن تنتهي من نقل جيناتها إلى الجيل التالي، لوحظ انخفاض حاد في قدرتها على استشعار ثنائي الأسيتيل، وهو المركب الكيميائي الذي ينبعث من مصدر غذائها البكتيري.

 

ابتكر الباحثون ديدانا تحمل طفرات جينية عشوائية لاختبار قدرتها على شم الطعام. معظم الديدان فقدت القدرة على الشم بعد التكاثر، بينما احتفظت الديدان التي تحمل طفرة في جين nhr-76 بحاسة الشم، ما أكد دور هذا الجين في التدهور الحسي.

 

ينتج جين nhr-76 بروتينا يعمل على تثبيط الجينات المسؤولة عن اكتشاف روائح الطعام داخل الخلايا العصبية الحسية. ويعتقد أن البروتين يتلقى إشارة كيميائية مرتبطة بتقدم العمر لتفعيله، ما يؤدي إلى فقدان الديدان لقدرتها على شم الطعام بعد انتهاء التكاثر.

 

يطرح الباحثون احتمالين لوجود هذا الجين. يظهر تأثيره بعد التكاثر، وبالتالي لا يستطيع الانتقاء الطبيعي التخلص منه، لأن الكائن يكون قد نقل جيناته بالفعل للجيل التالي.

 

قد يكون التدهور الحسي مبرمجا لتقليل المنافسة على الموارد بين الديدان الأكبر سنا والأجيال الأصغر، ما يزيد فرص بقاء النسل.

 

وتركز معظم أبحاث الشيخوخة على تراكم الضرر، لكن هذه الدراسة تبرز أن هناك جينات مبرمجة تحدد تدهور وظائف محددة بعد انتهاء التكاثر. وبما أن هناك جينات مماثلة في الثدييات، فإن هذه النتائج توفر نموذجا مهما لدراسة الشيخوخة المبرمجة في حيوانات أخرى وربما البشر، رغم أن الآليات المشابهة في الإنسان لم تثبت بعد. 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقوف "سابق" مثير للجدل يخرج من السجن
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو يثير الجدل
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"إذاعة يوم القيامة" تبث رسالة غامضة جديدة وتثير الجدل مجددًا!
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريقة مثيرة للجدل.. رونالدو يسخر من ميسي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة ناغويا

الدورة

القصير

لين لو

البلو

جامع

آفاق

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
08:41 | 2025-12-20
Lebanon24
04:09 | 2025-12-20
Lebanon24
00:18 | 2025-12-20
Lebanon24
23:00 | 2025-12-19
Lebanon24
16:03 | 2025-12-19
Lebanon24
13:42 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24