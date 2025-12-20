تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

فوائد مذهلة للسبانخ.. اكتشفها!

Lebanon 24
20-12-2025 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1457868-639018533425760149.jpg
Doc-P-1457868-639018533425760149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُصنَّف السبانخ ضمن أكثر الخضراوات الورقية فائدة، إذ تزخر بعناصر غذائية متنوعة تدعم الصحة العامة، ما يتيح اعتمادها كإضافة غذائية متكاملة في النظام الغذائي بمختلف طرق تحضيرها.
 

ويوجد بشكل عام نوعان من السبانخ يمكنك الاختيار بينهما: السبانخ الصغيرة والسبانخ الناضجة. فالنوع الصغير هو نبات أصغر عمراً بأوراق أكثر طرافة ونكهة أخف. إذا كنت تفضل الخضراوات ذات القوام الأكثر ليفية والطعم المر، فاختر النوع الأكبر عمراً، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

السبانخ تدعم صحة العين والبصر

تحتوي السبانخ على نوعين من الكاروتينات المرتبطة بصحة العين: اللوتين والزياكسانثين. تتراكم هذه الأصباغ في مركز الشبكية، حيث تساعد على حماية عينيك من الضرر الناجم عن أشعة الشمس والضوء الأزرق.

وجد بعض العلماء أن طهي السبانخ قد يطلق المزيد من الكاروتينات، لكنك لا تزال تحصل على كمية كافية إذا كنت تفضل تناولها نيئة.

تحتوي السبانخ كذلك على فيتامين «أ»، وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على صحة البصر.

السبانخ تحمي قلبك

تعتبر السبانخ من أفضل المصادر الطبيعية للنترات. يحتاج جسمك إلى النترات لإنتاج أكسيد النتريك، وهو جزيء يحافظ على تدفق الدم الصحي. ارتبط تناول الخضراوات الغنية بالنترات بتحسين ضغط الدم. كما توفر السبانخ المغنسيوم والفولات اللذين يساعدان جسمك على إنتاج أكسيد النتريك.

تحتوي السبانخ أيضاً على البوتاسيوم الذي يساعد في انتظام ضربات القلب، ويعزز توازن الصوديوم، ويلعب دوراً في الحفاظ على ضغط الدم الصحي. كما قد يقلل فيتامين «ك» في السبانخ من تراكم الكالسيوم الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب.

السبانخ تخفض التوتر والالتهابات

تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة والفلافونويد والمواد الكيميائية النباتية التي تحمي خلاياك من الإجهاد التأكسدي وأضرار الجذور الحرة. ستحصل من هذه الخضراوات على فيتامين «سي» والكلوروفيل والبيتا كاروتين، بالإضافة إلى حمض ألفا ليبويك.

قد يساعد تقليل الإجهاد الالتهابي طويل الأمد في جسمك على تجنب الأمراض المزمنة مثل السكري والتهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية والشيخوخة المبكرة.

السبانخ قد تمنع السرطان

على الرغم من أن الكثير من الأبحاث أجريت على الحيوانات، فقد درس العلماء بعض المركبات النباتية في السبانخ لخصائصها المحتملة لمكافحة السرطان.

أشارت إحدى الدراسات إلى أن السبانخ تحسن صحة الأمعاء، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. كما أن مضادات الأكسدة المقاومة للجذور الحرة في السبانخ قد تكون مفيدة للحماية من هذا النوع من الضرر الخلوي الذي يمكن أن يزيد احتمالية الإصابة بالسرطان.

السبانخ تعزز صحة الأمعاء والهضم

الألياف في السبانخ مفيدة للأمعاء، خاصة لأنها تحتوي على نوعي الألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان. تضيف الألياف غير القابلة للذوبان حجماً للفضلات، بينما تتحول الألياف القابلة للذوبان إلى مادة هلامية للحفاظ على سير الأمور بسلاسة في الجهاز الهضمي.

تغذي الألياف أيضاً البكتيريا «النافعة» في أمعائك من خلال عملها كمادة حيوية أولية (بريبايوتك)، مما يساعد في الحفاظ على توازن الميكروبيوم.

السبانخ تحمي دماغك

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين «ك» واللوتين والفولات تلعب جميعها أدواراً مهمة في دعم صحة الدماغ. والفولات ضرورية لعمل الناقلات العصبية، وقد يكون لمضادات الأكسدة تأثير وقائي ضد التهاب الأعصاب.

السبانخ تساعد في فقدان الوزن

السبانخ منخفضة السعرات الحرارية، وخالية من الدهون والكولسترول، وتوفر الألياف التي تُساعدك على الشعور بالشبع. تعمل النترات عن طريق توسيع الأوعية الدموية، مما يسمح بضخ المزيد من الدم بسهولة. وهذا مفيد أثناء التمرين، عندما يحتاج جسمك إلى كل ذلك الدم الغني بالأكسجين وعندما تحتاج عضلاتك إلى استخدام الطاقة بكفاءة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
5 فوائد مذهلة للأسماك.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة ومتعددة للجوافة… تعرف إليها!
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من مجرد زينة خريفية... فوائد مذهلة لليقطين وبذوره
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية مذهلة عند زيادة تناول الألياف.. هذا ما كشفته الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الكيميائية

النظام الغذائي

الاختيار

المقاومة

بشكل عام

إذا كنت

السكري

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
13:50 | 2025-12-20
Lebanon24
12:10 | 2025-12-20
Lebanon24
08:41 | 2025-12-20
Lebanon24
07:57 | 2025-12-20
Lebanon24
04:09 | 2025-12-20
Lebanon24
00:18 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24