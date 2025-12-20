فوائد مذهلة للسبانخ.. اكتشفها!

تُصنَّف السبانخ ضمن أكثر الخضراوات الورقية فائدة، إذ تزخر بعناصر غذائية متنوعة تدعم الصحة العامة، ما يتيح اعتمادها كإضافة غذائية متكاملة في بمختلف طرق تحضيرها.

ويوجد نوعان من السبانخ يمكنك بينهما: السبانخ الصغيرة والسبانخ الناضجة. فالنوع الصغير هو نبات أصغر عمراً بأوراق أكثر طرافة ونكهة أخف. تفضل الخضراوات ذات القوام الأكثر ليفية والطعم المر، فاختر النوع الأكبر عمراً، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

السبانخ تدعم صحة والبصر

تحتوي السبانخ على نوعين من الكاروتينات المرتبطة بصحة العين: اللوتين والزياكسانثين. تتراكم هذه الأصباغ في مركز الشبكية، حيث تساعد على حماية عينيك من الضرر الناجم عن أشعة الشمس والضوء الأزرق.

وجد بعض العلماء أن طهي السبانخ قد يطلق المزيد من الكاروتينات، لكنك لا تزال تحصل على كمية كافية إذا كنت تفضل تناولها نيئة.

تحتوي السبانخ كذلك على فيتامين «أ»، وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على صحة البصر.

السبانخ تحمي قلبك

تعتبر السبانخ من أفضل المصادر الطبيعية للنترات. يحتاج جسمك إلى النترات لإنتاج أكسيد النتريك، وهو جزيء يحافظ على تدفق الصحي. ارتبط تناول الخضراوات الغنية بالنترات بتحسين ضغط الدم. كما توفر السبانخ المغنسيوم والفولات اللذين يساعدان جسمك على إنتاج أكسيد النتريك.

تحتوي السبانخ أيضاً على البوتاسيوم الذي يساعد في انتظام ضربات القلب، ويعزز توازن الصوديوم، ويلعب دوراً في الحفاظ على ضغط الدم الصحي. كما قد يقلل فيتامين «ك» في السبانخ من تراكم الكالسيوم الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب.

السبانخ تخفض التوتر والالتهابات

تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة والفلافونويد والمواد الكيميائية النباتية التي تحمي خلاياك من الإجهاد التأكسدي وأضرار الجذور الحرة. ستحصل من هذه الخضراوات على فيتامين «سي» والكلوروفيل والبيتا كاروتين، بالإضافة إلى حمض ألفا ليبويك.

قد يساعد تقليل الإجهاد الالتهابي طويل الأمد في جسمك على تجنب الأمراض المزمنة مثل والتهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية والشيخوخة المبكرة.

السبانخ قد تمنع السرطان

على الرغم من أن الكثير من الأبحاث أجريت على الحيوانات، فقد درس العلماء بعض المركبات النباتية في السبانخ لخصائصها المحتملة لمكافحة السرطان.

أشارت إحدى الدراسات إلى أن السبانخ تحسن صحة الأمعاء، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. كما أن مضادات الأكسدة للجذور الحرة في السبانخ قد تكون مفيدة للحماية من هذا النوع من الضرر الخلوي الذي يمكن أن يزيد احتمالية الإصابة بالسرطان.

السبانخ تعزز صحة الأمعاء والهضم

الألياف في السبانخ مفيدة للأمعاء، خاصة لأنها تحتوي على نوعي الألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان. تضيف الألياف غير القابلة للذوبان حجماً للفضلات، بينما تتحول الألياف القابلة للذوبان إلى مادة هلامية للحفاظ على سير الأمور بسلاسة في الجهاز الهضمي.

تغذي الألياف أيضاً البكتيريا «النافعة» في أمعائك من خلال عملها كمادة حيوية أولية (بريبايوتك)، مما يساعد في الحفاظ على توازن الميكروبيوم.

السبانخ تحمي دماغك

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين «ك» واللوتين والفولات تلعب جميعها أدواراً مهمة في دعم صحة الدماغ. والفولات ضرورية لعمل الناقلات العصبية، وقد يكون لمضادات الأكسدة تأثير وقائي ضد التهاب الأعصاب.

السبانخ تساعد في فقدان الوزن

السبانخ منخفضة السعرات الحرارية، وخالية من الدهون والكولسترول، وتوفر الألياف التي تُساعدك على الشعور بالشبع. تعمل النترات عن طريق توسيع الأوعية الدموية، مما يسمح بضخ المزيد من الدم بسهولة. وهذا مفيد أثناء التمرين، عندما يحتاج جسمك إلى كل ذلك الدم الغني بالأكسجين وعندما تحتاج عضلاتك إلى استخدام الطاقة بكفاءة.