الاكتئاب يغذي أمراض القلب.. روابط بيولوجية مثيرة للقلق

يترافق مرض الشريان التاجي مع الاكتئاب بشكل متكرر، كما تؤكد دراسات لأمراض القلب، التي تشير إلى مسارات بيولوجية مشتركة تخلق حلقة مفرغة تزيد تعقيد المرضى.



يكشف مشروع TO_AITION الضخم عن صلات وثيقة بين أمراض القلب والاكتئاب عبر آليات التهابية مشتركة، حيث يرفع الالتهاب المزمن منخفض الدرجة الناتج عن الاكتئاب تلف الأوعية الدموية ومخاطر القلب تدريجياً.



"ثلث مرضى القلب يعانون الاكتئاب أو يصابون به لاحقاً"، نتيجة جينات مشتركة تسرع تصلب الشرايين، واستجابات دماغية مفرطة للضغط تقلل تقلب ضربات القلب وتعزز الالتهاب.



يفاقم جودة الحياة، يزيد الوفيات بنسبة تصل لثلاثة أضعاف، ويسرع التدهور المعرفي، مع تخلي عن الأدوية والرياضة بسبب الاكتئاب.



تدعو الجمعية الأوروبية (بيان 2025) لدمج فحوصات الصحة النفسية في زيارات القلب الدورية لاكتشاف مبكر، خاصة مع أعراض متشابهة كالتعب وألم .



يفرز الاكتئاب كورتيزول يعزز تصلب الشرايين وتجلط ، بينما تثير أمراض القلب حزن يعمق الاكتئاب، مع قلة نوم مشتركة ترفع الضغط والسكر، وأنماط حياة سيئة كالتدخين والغذاء غير الصحي، بالإضافة لتداخل جيني.



تقترح الجمعية نهجاً متكاملاً: أدوية قلب مع علاج نفسي ومضادات اكتئاب ورياضة مصممة، مع علاج سلوكي معرفي فعال بعد النوبات القلبية، وأدوات TO_AITION كمواقع تنبؤ مخاطر وخطط شخصية، فحوصات التهابات دم، وتطبيقات مزاج وعلامات حيوية.



"ابدأ بخطوات صغيرة: مشي، 3، تأمل"، مع فحوصات دورية تربط القلب بالعقل لنتائج أفضل وتمكين المرضى. (times of india)



