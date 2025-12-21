تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
5 أخطاء شائعة تفسد فوائد المشي اليومي.. ما هي؟
Lebanon 24
21-12-2025
|
10:34
نقلت مجلة HT Lifestyle عن الدكتور أبهيجيت أغاشي، استشاري جراحة العظام، أن الانتباه إلى وضعية الجسم، وطول الخطوات، وسرعة المشي، واختيار الحذاء المناسب، عوامل أساسية لضمان مشي صحي وآمن.
وأوضح الطبيب أن المشي بوضعية منحنية للأمام، مع تدلي الكتفين أو إمالة الرأس، يُعد من أكثر الأخطاء شيوعاً، وغالباً ما يكون نتيجة الاستخدام المفرط للهواتف الذكية.
وأكد أن هذه الوضعية تفرض ضغطاً إضافياً على العمود الفقري وأسفل الظهر والركبتين، ما قد يسبب آلاماً مزمنة مع الوقت، مشدداً على أهمية المشي بظهر مستقيم ورأس مرفوع وكتفين مسترخيين.
ونفى أغاشي الاعتقاد السائد بأن الخطوات الطويلة تزيد من فاعلية المشي، موضحاً أن هذا الأسلوب يؤدي إلى ضرب الكعب للأرض بقوة أكبر، ما يرسل صدمة عبر الركبتين وصولاً إلى الظهر. ونصح باتخاذ خطوات أقصر وطبيعية تضمن التوازن والراحة.
وأشار الطبيب إلى أن المشي السريع مفيد، لكن المبالغة في السرعة دون مراعاة قدرة الجسم قد تؤدي إلى إجهاد غير متوقع، ينعكس سلباً على صحة المفاصل والعضلات، داعياً إلى اختيار وتيرة تتناسب مع اللياقة البدنية لكل شخص.
ويُعد ارتداء الأحذية غير الملائمة من الأخطاء الشائعة التي قد تُفشل فوائد المشي، إذ إن الأحذية المسطحة أو التي تفتقر إلى التبطين والدعم الكافي لا تمتص الصدمات بشكل جيد، ما ينقل الضغط إلى الركبتين والظهر. ويوصي الخبراء بارتداء أحذية مريحة توفر دعماً مناسباً للقدم.
أما الخطأ الأخير، فيكمن في تجاهل الإشارات التي يرسلها الجسم.
فالألم، بحسب أغاشي، هو إنذار بوجود مشكلة، ولا ينبغي الاستمرار في المشي مع الشعور بعدم الراحة.
وفي حال استمرار الألم، يُنصح بالتوقف وطلب المشورة الطبية لتفادي تفاقم الإصابة. (إرم نيوز)
