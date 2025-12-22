تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
"سر صحي" في حبات التمر.. تعرف عليه
Lebanon 24
22-12-2025
|
07:52
يؤكد خبراء تغذية أن تناول كمية مضبوطة من التمر يحسن الهضم، ويساعد على
التحكم في
سكر
الدم
، لكن نتائج اتباع هذا النمط الغذائي لا تظهر فورا، وفقا لموقع "
فيري
ويل هيلث".
وأوضحت أخصائية التغذية، هايدي سيلفر، أن التمر صحي ويقدم مستويات جيدة من المغذيات الأساسية.
وقالت إن التمر مصدر جيد للألياف، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنياسين، وحمض الفوليك، وفيتامين "آي" والبيتا كاروتين، واللوتين، والسيلينيوم.
وأضافت أنه ينبغي الانتباه إلى الكمية، لأن تناول كميات كبيرة يساهم في زيادة السعرات الحرارية.
وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول التمر يساعد على خفض
الكوليسترول
والدهون الثلاثية، لكن سيلفر أكدت أن الأدلة ما تزال غير حاسمة.
وقالت: "مراجعة تحليلية حديثة أظهرت عدم وجود تأثير ملحوظ على الكوليسترول، لكنها لاحظت انخفاضاً في الكوليسترول الكلي لدى الأشخاص المصابين بداء
السكري
من النوع الثاني". (سكاي نيوز عربية)
