"سر صحي" في حبات التمر.. تعرف عليه

يؤكد خبراء تغذية أن تناول كمية مضبوطة من التمر يحسن الهضم، ويساعد على سكر ، لكن نتائج اتباع هذا النمط الغذائي لا تظهر فورا، وفقا لموقع " ويل هيلث".

وأوضحت أخصائية التغذية، هايدي سيلفر، أن التمر صحي ويقدم مستويات جيدة من المغذيات الأساسية.



وقالت إن التمر مصدر جيد للألياف، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنياسين، وحمض الفوليك، وفيتامين "آي" والبيتا كاروتين، واللوتين، والسيلينيوم.



وأضافت أنه ينبغي الانتباه إلى الكمية، لأن تناول كميات كبيرة يساهم في زيادة السعرات الحرارية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول التمر يساعد على خفض والدهون الثلاثية، لكن سيلفر أكدت أن الأدلة ما تزال غير حاسمة.



وقالت: "مراجعة تحليلية حديثة أظهرت عدم وجود تأثير ملحوظ على الكوليسترول، لكنها لاحظت انخفاضاً في الكوليسترول الكلي لدى الأشخاص المصابين بداء من النوع الثاني". (سكاي نيوز عربية)