Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

ماذا يحدث للمعدة عند تناول الفشار يوميا؟

Lebanon 24
22-12-2025 | 10:41
يشير خبراء التغذية إلى أن الفشار غني بالبروتين والألياف، ما يجعله أكثر إشباعًا من رقائق البطاطس بحوالي 1.6 مرة. ومع ذلك، يحذرون من الإفراط في تناوله، إذ يمكن أن يسبب انتفاخ المعدة والغازات، لذا ينصح بزيادة كمية الألياف تدريجيًا وشرب كميات كافية من الماء.
 
من الناحية الغذائية، توفر 3 أكواب من الفشار المحمص بالهواء حوالي 93 سعرًا حراريًا، إضافة إلى الألياف والمغنيسيوم والفوسفور والبروتين والحديد. كما يحتوي على مضادات أكسدة تُعرف بالبوليفينول، التي تعزز الدورة الدموية وصحة الجهاز الهضمي، وقد تقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ويؤكد خبراء الصحة أن تناول الفشار يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم، كما يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول وسكر الدم وحساسية الإنسولين.

لكن ليس كل أنواع الفشار صحية، إذ تحتوي الأنواع المعبأة أو السينمائية على كميات كبيرة من الملح والزبدة والسكر والمنكهات الصناعية، ما يزيد السعرات الحرارية ويقلل الفوائد الصحية. لذا ينصح باختيار الفشار المحمص بالهواء أو قليل الزيت مع القليل من التوابل الطبيعية لتجربة صحية وآمنة. (إرم نيوز) 
