تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

من دون جيم.. حِيَل يومية لزيادة حرق السعرات

Lebanon 24
22-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1458689-639020429140012301.png
Doc-P-1458689-639020429140012301.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يقتصر فقدان الوزن وإدارته على الرياضة والغذاء فقط، فهناك طرق بسيطة وغير مألوفة يمكن أن ترفع حرق السعرات يوميًا من دون الذهاب إلى صالة الرياضة. ورغم أن العمر والجنس والطول والوزن تؤثر في استهلاك الجسم للسعرات، فإن أنشطة يومية مثل تنظيف المنزل والنوم الكافي ومضغ العلكة وحتى الضحك قد تسهم في زيادة الحرق، وفق موقع "فيري ويل هيلث".

وتبرز "الأعمال المنزلية" كأحد الخيارات السهلة، إذ يساعد التنظيف على تنشيط الأيض وحرق سعرات إضافية، وتشير بعض التقارير إلى أن ساعة من التنظيف قد تحرق نحو "150 سعرة حرارية" لدى من يزنون قرابة "68 كلغ". وفي السياق نفسه، لا يقتصر "الضحك" على تحسين المزاج، إذ أظهرت دراسات أن الضحك بصوت عال لمدة "10 إلى 15 دقيقة" قد يحرق ما يصل إلى "40 سعرة حرارية"، مع اعتقاد بأن الضحك يخفض الكورتيزول ويعزز الأيض.

ومن العادات اليومية أيضًا "مضغ العلكة"، حيث تشير أدلة إلى أن الجهد الذي يبذله الفم قد يسرّع الأيض، ووجدت دراسة أن المشاركين حرقوا سعرات أكثر عندما مضغوا العلكة قبل الوجبة، فيما تحدثت أبحاث أخرى عن دورها في تعزيز الشعور بالشبع.

وتشمل الطرق غير المباشرة "خفض درجة تدفئة المنزل"، لأن الجسم عندما يتعرض لبرودة أكبر يعمل بجهد إضافي للحفاظ على حرارته الداخلية، ما يعني حرقًا أعلى. ويندرج ضمن الفكرة نفسها "شرب الماء البارد"، إذ يحتاج الجسم إلى طاقة لتدفئته إلى درجة حرارته الداخلية، ما يدعم عملية الأيض.

ولا يغيب "التسوق" عن اللائحة، فحتى الحركة داخل المتاجر تحسب ضمن النشاط اليومي، مع توصيات الخبراء بالسعي إلى "8000" أو "10000 خطوة" يوميًا. كما قد تساعد "ألعاب الفيديو" التي تتطلب حركة جسدية على حرق سعرات أكثر مقارنة بالألعاب الثابتة.

أما "البستنة" فتُعد نشاطًا بدنيًا متكاملًا، إذ يرى خبراء أن ساعة في الحديقة يمكن أن تزيد الحرق وتقوي عضلات الجزء العلوي والسفلي، لأن العمل يشمل نزع الأعشاب والانحناء والركوع والحفر واستخدام أدوات ثقيلة. وفي المقابل، يبقى "النوم لفترة أطول" عاملًا أساسيًا، فالجسم يحرق سعرات طبيعيًا أثناء النوم للحفاظ على وظائفه الحيوية، كما أن الحصول على "7 إلى 9 ساعات" يساعد في دعم الأيض وتنظيم هرمونات الشهية.

وأخيرًا، تُذكر مشروبات مثل "الشاي الأخضر والقهوة" لاحتوائها على الكافيين الذي يرفع معدل الأيض، وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن مشاركين يعانون من السمنة واستمروا في شرب عدة أكواب من الشاي الأخضر حرقوا نحو "183 سعرة حرارية" إضافية يوميًا. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
7 خطوات يومية لزيادة الصحة وطول العمر.. تعرف إليها
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: تقليل السعرات الحرارية قد يبطئ شيخوخة الدماغ
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
من دون أن تَشعُر.. 5 حِيل تعتمدها السوبرماركت لاستدراج أموالك
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
9 حيل خفيّة في "جيميل" لا يعرفها معظم المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24

العادات اليومية

فيري ويل هيلث

سكاي نيوز

سكاي نيو

حسين ال

الكورة

الرياض

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:39 | 2025-12-23
Lebanon24
16:00 | 2025-12-22
Lebanon24
15:40 | 2025-12-22
Lebanon24
15:37 | 2025-12-22
Lebanon24
13:49 | 2025-12-22
Lebanon24
10:41 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24