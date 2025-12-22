من دون جيم.. حِيَل يومية لزيادة حرق السعرات

لا يقتصر فقدان الوزن وإدارته على الرياضة والغذاء فقط، فهناك طرق بسيطة وغير مألوفة يمكن أن ترفع حرق السعرات يوميًا من دون الذهاب إلى صالة الرياضة. ورغم أن العمر والجنس والطول والوزن تؤثر في استهلاك الجسم للسعرات، فإن أنشطة يومية مثل تنظيف المنزل والنوم الكافي ومضغ العلكة وحتى الضحك قد تسهم في زيادة الحرق، وفق موقع " ".



وتبرز "الأعمال المنزلية" كأحد الخيارات السهلة، إذ يساعد التنظيف على تنشيط الأيض وحرق سعرات إضافية، وتشير بعض التقارير إلى أن ساعة من التنظيف قد تحرق نحو "150 سعرة حرارية" لدى من يزنون قرابة "68 كلغ". وفي السياق نفسه، لا يقتصر "الضحك" على تحسين المزاج، إذ أظهرت دراسات أن الضحك بصوت عال لمدة "10 إلى 15 دقيقة" قد يحرق ما يصل إلى "40 سعرة حرارية"، مع اعتقاد بأن الضحك يخفض الكورتيزول ويعزز الأيض.



ومن أيضًا "مضغ العلكة"، حيث تشير أدلة إلى أن الجهد الذي يبذله الفم قد يسرّع الأيض، ووجدت دراسة أن المشاركين حرقوا سعرات أكثر عندما مضغوا العلكة قبل الوجبة، فيما تحدثت أبحاث أخرى عن دورها في تعزيز الشعور بالشبع.



وتشمل الطرق غير المباشرة "خفض درجة تدفئة المنزل"، لأن الجسم عندما يتعرض لبرودة أكبر يعمل بجهد إضافي للحفاظ على حرارته الداخلية، ما يعني حرقًا أعلى. ويندرج ضمن الفكرة نفسها "شرب الماء البارد"، إذ يحتاج الجسم إلى طاقة لتدفئته إلى درجة حرارته الداخلية، ما يدعم عملية الأيض.



ولا يغيب "التسوق" عن اللائحة، فحتى الحركة داخل المتاجر تحسب ضمن النشاط اليومي، مع توصيات الخبراء بالسعي إلى "8000" أو "10000 خطوة" يوميًا. كما قد تساعد "ألعاب الفيديو" التي تتطلب حركة جسدية على حرق سعرات أكثر مقارنة بالألعاب الثابتة.



أما "البستنة" فتُعد نشاطًا بدنيًا متكاملًا، إذ يرى خبراء أن ساعة في الحديقة يمكن أن تزيد الحرق وتقوي عضلات الجزء العلوي والسفلي، لأن العمل يشمل نزع الأعشاب والانحناء والركوع والحفر واستخدام أدوات ثقيلة. وفي المقابل، يبقى "النوم لفترة أطول" عاملًا أساسيًا، فالجسم يحرق سعرات طبيعيًا أثناء النوم للحفاظ على وظائفه الحيوية، كما أن الحصول على "7 إلى 9 ساعات" يساعد في دعم الأيض وتنظيم هرمونات الشهية.



وأخيرًا، تُذكر مشروبات مثل "الشاي الأخضر والقهوة" لاحتوائها على الكافيين الذي يرفع معدل الأيض، وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن مشاركين يعانون من السمنة واستمروا في شرب عدة أكواب من الشاي الأخضر حرقوا نحو "183 سعرة حرارية" إضافية يوميًا. (سكاي نيوز)

