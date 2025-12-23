تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لتحسين الهضم والنوم.. اليكم أفضل وقت لتناول العشاء

Lebanon 24
23-12-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1458835-639020836428029622.webp
Doc-P-1458835-639020836428029622.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد يكون توقيت تناول الطعام مهما بقدر أهمية نوعية الطعام نفسها، إذ تُظهر أبحاث أن تناول العشاء بما يتوافق مع الإيقاع اليومي للجسم (الساعة البيولوجية) يمكن أن يُحسّن الهضم والتمثيل الغذائي وجودة النوم.


ما هو أفضل وقت لتناول العشاء؟

الإيقاع اليومي هو "الساعة البيولوجية" التي تنسّق توقيت سلوكيات يومية عدة، مثل:
النوم والاستيقاظ.
الأكل والصيام.
وظائف فسيولوجية كإفراز الهرمونات ووظائف القلب.
ويُعد الميلاتونين الهرمون الأساسي المنظِّم للإيقاع اليومي.
ولا يرتبط أفضل وقت لتناول العشاء بساعة محددة على الحائط بقدر ما يرتبط بالإيقاع اليومي الشخصي لكل فرد، وذلك على النحو التالي:

راعِ ليلك البيولوجي

يبدأ «الليل البيولوجي» عندما يبدأ الجسم بإفراز الميلاتونين، ما يدخله في وضع الاستعداد للنوم. وقد يحدث ذلك لدى بعض الأشخاص مبكرا (مثل السابعة مساء)، بينما يتأخر لدى آخرين (حتى الواحدة فجرا).
تجنّب الأكل المتأخر وتأثيره على سكر الدم

يقلّل الميلاتونين من إفراز الإنسولين؛ لذلك فإن تناول الطعام ليلًا عندما تكون مستويات الميلاتونين مرتفعة قد يؤدي إلى ارتفاعات أكبر في سكر الدم مقارنة بالأكل في وقت أبكر من اليوم.

نسّق بين مواعيد الأكل والنوم

يُفضّل إنهاء العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل. ويقترح بعض الخبراء إنهاء الأكل قبل النوم بأربع ساعات، لأن الهضم الكامل يستغرق نحو أربع ساعات. وفي المقابل، يُنصح بتناول الإفطار بعد الاستيقاظ بساعة إلى ساعتين.

كيف يؤثر الأكل في الإيقاع اليومي؟

عندما لا تتوافق سلوكياتك (ومنها الأكل) مع ما يتوقّعه جسمك وفق إيقاعه اليومي، قد تتأثر صحتك سلبًا. فالأكل في وقت يفترض فيه الجسم الراحة أو النوم قد يربك النظام الداخلي.

الالتزام بنمط أكل منتظم يساعد على:

تنظيم إفراز الميلاتونين والإيقاع اليومي، إذ ارتبط اضطرابه بزيادة مخاطر السمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.
تقليل نوبات الجوع الشديد وما يصاحبها من تقلبات مزاجية.
تلبية احتياجات الطاقة والعناصر الغذائية ودعم الهضم السليم.
قد يبدو النمط المنتظم الموصى به كالتالي:

تناول الإفطار يوميًا، ويفضّل بعد الاستيقاظ بساعة إلى ساعتين.
تناول الغداء بعد الإفطار بنحو أربع إلى خمس ساعات.
تناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى أربع ساعات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين B12؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم الوقت الافضل لتناول فيتامين "ب 12"
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّر من الهاتف صباحًا… خطوات لتحسين يومك ونومك
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
9 أطعمة مسائية تساعد على خفض هرمون التوتر وتحسين النوم
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24

من اليوم

الإيقاع

حسين ال

التزام

السكري

سي ال

سولي

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2025-12-23
Lebanon24
09:48 | 2025-12-23
Lebanon24
08:36 | 2025-12-23
Lebanon24
06:21 | 2025-12-23
Lebanon24
03:43 | 2025-12-23
Lebanon24
01:12 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24