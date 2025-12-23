تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟
Lebanon 24
23-12-2025
|
08:36
أشارت دراسة تجريبية حديثة إلى أن شرب ماء الليمون يوميًا قد يساعد في خفض مستويات حمض اليوريك في
الدم
، وهو عامل رئيسي في حدوث النقرس ومشكلات الكلى.
ونُشرت النتائج في المجلة الدولية للأمراض الروماتيزمية تحت عنوان "ماء الليمون يقلل من مستويات اليورات في المصل في مرضى النقرس والأفراد الذين يعانون من فرط حمض يوريك الدم".
وأظهرت النتائج بعد ستة أسابيع انخفاضًا ملحوظًا في مستويات حمض اليوريك في كل المجموعات، مع تحسن معدل الترشيح الكلوي وارتفاع الرقم الهيدروجيني للبول، ما يسهل طرد حمض اليوريك من الجسم. كما انخفض الكرياتينين، ولم تُسجَّل آثار جانبية خطيرة.
يُعزى التأثير الإيجابي لماء الليمون إلى محتواه من حمض الستريك وسترات البوتاسيوم، التي تجعل البول أقل حمضية، مما يقلل من تكوّن بلورات حمض اليوريك ويسهّل تصفيتها. وقد دعمت الدراسات السابقة التجارب الحيوانية والبشرية، حيث أظهرت انخفاضات مماثلة في مستويات اليورات وتحسين حموضة البول. (إرم نيوز)
