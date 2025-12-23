تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1458958-639021010873054196.png
Doc-P-1458958-639021010873054196.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت دراسة تجريبية حديثة إلى أن شرب ماء الليمون يوميًا قد يساعد في خفض مستويات حمض اليوريك في الدم، وهو عامل رئيسي في حدوث النقرس ومشكلات الكلى.

ونُشرت النتائج في المجلة الدولية للأمراض الروماتيزمية تحت عنوان "ماء الليمون يقلل من مستويات اليورات في المصل في مرضى النقرس والأفراد الذين يعانون من فرط حمض يوريك الدم".
 
وأظهرت النتائج بعد ستة أسابيع انخفاضًا ملحوظًا في مستويات حمض اليوريك في كل المجموعات، مع تحسن معدل الترشيح الكلوي وارتفاع الرقم الهيدروجيني للبول، ما يسهل طرد حمض اليوريك من الجسم. كما انخفض الكرياتينين، ولم تُسجَّل آثار جانبية خطيرة.

يُعزى التأثير الإيجابي لماء الليمون إلى محتواه من حمض الستريك وسترات البوتاسيوم، التي تجعل البول أقل حمضية، مما يقلل من تكوّن بلورات حمض اليوريك ويسهّل تصفيتها. وقد دعمت الدراسات السابقة التجارب الحيوانية والبشرية، حيث أظهرت انخفاضات مماثلة في مستويات اليورات وتحسين حموضة البول. (إرم نيوز) 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مركّب طبيعي قد يكون مفتاحا لعلاج الزهايمر.. ما هو؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تتجنب النقرس؟ تعديل النظام الغذائي هو الخطوة الأولى
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لدفعة نشاط إضافية.. إليكم هذه البدائل الطبيعية للكافيين
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريد الطيور… علاج طبيعي يفوق اليوغا في تخفيف الإكتئاب
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24

سترات ال

البشري

حسن م

روما

الست

صفية

سابي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2025-12-23
Lebanon24
09:48 | 2025-12-23
Lebanon24
06:21 | 2025-12-23
Lebanon24
04:45 | 2025-12-23
Lebanon24
03:43 | 2025-12-23
Lebanon24
01:12 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24