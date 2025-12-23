تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هي الأدوية التي يحظر تناولها مع الكحول؟
Lebanon 24
23-12-2025
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الدكتور
أندريه كوندراخين
، أخصائي أمراض الباطنية، إلى أن تناول الفياغرا أو الباراسيتامول مع
الكحول
قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة قد تهدد الحياة.
وأكد أن هذين الدوائين يمثلان جزءا من قائمة طويلة من الأدوية التي تشكل خطرا كبيرا عند الجمع بينها وبين الكحول.
وأضاف الطبيب أن هناك فئات دوائية عديدة يمنع تناولها تماما مع الكحول، خاصة الأدوية العصبية والنفسية، لأنها لا تتوافق جيدا مع المشروبات الكحولية. كما ينصح بتجنب شرب الكحول أثناء استخدام مسكنات الألم، لأن مضادات التشنج تُرخّي الجسم، والكحول يزيد من هذا التأثير، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. ويعتبر الباراسيتامول من الأدوية الخطرة بشكل خاص عند مزجه بالكحول.
أما بالنسبة للرجال الذين يستخدمون الفياغرا، فيحذر
كوندراخين
من أنها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط
الدم
عند تناولها مع الكحول.
وأشار أيضا إلى أن مضادات حيوية معينة تفقد فعاليتها عند تناولها مع الكحول، كما أنها ترهق الكبد وتؤثر على استقلاب المشروبات الكحولية، ما قد يؤدي إلى صداع شديد ومضاعفات أخرى. كما يحذر من الأدوية المضادة لتخثر الدم، لأنها عند الجمع بينها وبين الكحول تزيد خطر النزيف والإصابات في حال السقوط أو التعرض لضربة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة
Lebanon 24
احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة
23/12/2025 20:55:32
23/12/2025 20:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر تحدث هاتفيًّا مع الرئيس الأميركي ترامب وتناولا الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر تحدث هاتفيًّا مع الرئيس الأميركي ترامب وتناولا الحرب في أوكرانيا
23/12/2025 20:55:32
23/12/2025 20:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين B12؟
Lebanon 24
ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين B12؟
23/12/2025 20:55:32
23/12/2025 20:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرواسان وصحة الدم: ما الذي يحدث لجسمك عند تناوله؟
Lebanon 24
الكرواسان وصحة الدم: ما الذي يحدث لجسمك عند تناوله؟
23/12/2025 20:55:32
23/12/2025 20:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أندريه كوندراخين
روسيا اليوم
كوندراخين
روسيا
باراس
الدم
بيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟
Lebanon 24
هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟
10:47 | 2025-12-23
23/12/2025 10:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟
Lebanon 24
إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟
08:36 | 2025-12-23
23/12/2025 08:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟
Lebanon 24
الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟
06:21 | 2025-12-23
23/12/2025 06:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحسين الهضم والنوم.. اليكم أفضل وقت لتناول العشاء
Lebanon 24
لتحسين الهضم والنوم.. اليكم أفضل وقت لتناول العشاء
04:45 | 2025-12-23
23/12/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر غذائي" في الجبن الدسم.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
"سر غذائي" في الجبن الدسم.. اليكم آخر الدراسات
03:43 | 2025-12-23
23/12/2025 03:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
14:00 | 2025-12-22
22/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:47 | 2025-12-23
هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟
08:36 | 2025-12-23
إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟
06:21 | 2025-12-23
الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟
04:45 | 2025-12-23
لتحسين الهضم والنوم.. اليكم أفضل وقت لتناول العشاء
03:43 | 2025-12-23
"سر غذائي" في الجبن الدسم.. اليكم آخر الدراسات
01:12 | 2025-12-23
أيهما أغنى بأحماض أوميغا-3 والبروتين السردين أم التونا؟
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 20:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 20:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 20:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24