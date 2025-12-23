ما هي الأدوية التي يحظر تناولها مع الكحول؟

أشار الدكتور ، أخصائي أمراض الباطنية، إلى أن تناول الفياغرا أو الباراسيتامول مع قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة قد تهدد الحياة.

وأكد أن هذين الدوائين يمثلان جزءا من قائمة طويلة من الأدوية التي تشكل خطرا كبيرا عند الجمع بينها وبين الكحول.



وأضاف الطبيب أن هناك فئات دوائية عديدة يمنع تناولها تماما مع الكحول، خاصة الأدوية العصبية والنفسية، لأنها لا تتوافق جيدا مع المشروبات الكحولية. كما ينصح بتجنب شرب الكحول أثناء استخدام مسكنات الألم، لأن مضادات التشنج تُرخّي الجسم، والكحول يزيد من هذا التأثير، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. ويعتبر الباراسيتامول من الأدوية الخطرة بشكل خاص عند مزجه بالكحول.

أما بالنسبة للرجال الذين يستخدمون الفياغرا، فيحذر من أنها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط عند تناولها مع الكحول.



وأشار أيضا إلى أن مضادات حيوية معينة تفقد فعاليتها عند تناولها مع الكحول، كما أنها ترهق الكبد وتؤثر على استقلاب المشروبات الكحولية، ما قد يؤدي إلى صداع شديد ومضاعفات أخرى. كما يحذر من الأدوية المضادة لتخثر الدم، لأنها عند الجمع بينها وبين الكحول تزيد خطر النزيف والإصابات في حال السقوط أو التعرض لضربة. (روسيا اليوم)