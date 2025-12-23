تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟
Lebanon 24
23-12-2025
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد أخصائيو التغذية أن وجبة الإفطار لا تقتصر أهميتها على تزويد الجسم بالطاقة، بل تلعب دوراً محورياً في إدارة مستويات
الكوليسترول
وحماية القلب.
وتشير الدراسات الحديثة وفقاً لـ"الديلي ميل"، إلى أن تناول وجبة إفطار متوازنة خلال ساعتين من الاستيقاظ يساعد على تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين جودة التغذية اليومية.
ويساعد بدء اليوم بوجبة غنية بالبروتين والألياف على
التحكم في
الجوع، ويقلل الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية لاحقاً.
ووفقاً لأبحاث متعددة، فإن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار؛ ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
وينصح الخبراء بزيادة استهلاك الأطعمة النباتية في الصباح، مثل: الفواكه والحبوب الكاملة كالشوفان، إلى جانب المكسرات والبذور، فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تمنع امتصاص الكوليسترول في
الدم
. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإفطار: أهم وجبة لتوازن الطاقة والصحة
Lebanon 24
الإفطار: أهم وجبة لتوازن الطاقة والصحة
23/12/2025 20:55:38
23/12/2025 20:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على الأداء العقلي للبالغين؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على الأداء العقلي للبالغين؟ دراسة تجيب
23/12/2025 20:55:38
23/12/2025 20:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم على الصحة؟
Lebanon 24
كيف يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم على الصحة؟
23/12/2025 20:55:38
23/12/2025 20:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أخطأ الأهلي في توقيت عودة إمام عاشور؟
Lebanon 24
هل أخطأ الأهلي في توقيت عودة إمام عاشور؟
23/12/2025 20:55:38
23/12/2025 20:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوليسترول
التحكم في
الشوف
لي مي
زويد
روتي
باتي
ديلي
قد يعجبك أيضاً
ما هي الأدوية التي يحظر تناولها مع الكحول؟
Lebanon 24
ما هي الأدوية التي يحظر تناولها مع الكحول؟
09:48 | 2025-12-23
23/12/2025 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟
Lebanon 24
إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟
08:36 | 2025-12-23
23/12/2025 08:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟
Lebanon 24
الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟
06:21 | 2025-12-23
23/12/2025 06:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحسين الهضم والنوم.. اليكم أفضل وقت لتناول العشاء
Lebanon 24
لتحسين الهضم والنوم.. اليكم أفضل وقت لتناول العشاء
04:45 | 2025-12-23
23/12/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر غذائي" في الجبن الدسم.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
"سر غذائي" في الجبن الدسم.. اليكم آخر الدراسات
03:43 | 2025-12-23
23/12/2025 03:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
14:00 | 2025-12-22
22/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:48 | 2025-12-23
ما هي الأدوية التي يحظر تناولها مع الكحول؟
08:36 | 2025-12-23
إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟
06:21 | 2025-12-23
الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟
04:45 | 2025-12-23
لتحسين الهضم والنوم.. اليكم أفضل وقت لتناول العشاء
03:43 | 2025-12-23
"سر غذائي" في الجبن الدسم.. اليكم آخر الدراسات
01:12 | 2025-12-23
أيهما أغنى بأحماض أوميغا-3 والبروتين السردين أم التونا؟
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 20:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 20:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 20:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24