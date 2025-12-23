تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1459005-639021090039517725.jpg
Doc-P-1459005-639021090039517725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد أخصائيو التغذية أن وجبة الإفطار لا تقتصر أهميتها على تزويد الجسم بالطاقة، بل تلعب دوراً محورياً في إدارة مستويات الكوليسترول وحماية القلب.

وتشير الدراسات الحديثة وفقاً لـ"الديلي ميل"، إلى أن تناول وجبة إفطار متوازنة خلال ساعتين من الاستيقاظ يساعد على تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين جودة التغذية اليومية.
 
ويساعد بدء اليوم بوجبة غنية بالبروتين والألياف على التحكم في الجوع، ويقلل الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية لاحقاً.
 
ووفقاً لأبحاث متعددة، فإن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار؛ ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وينصح الخبراء بزيادة استهلاك الأطعمة النباتية في الصباح، مثل: الفواكه والحبوب الكاملة كالشوفان، إلى جانب المكسرات والبذور، فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تمنع امتصاص الكوليسترول في الدم. (إرم نيوز) 


Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإفطار: أهم وجبة لتوازن الطاقة والصحة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على الأداء العقلي للبالغين؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم على الصحة؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أخطأ الأهلي في توقيت عودة إمام عاشور؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:55:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

التحكم في

الشوف

لي مي

زويد

روتي

باتي

ديلي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:48 | 2025-12-23
Lebanon24
08:36 | 2025-12-23
Lebanon24
06:21 | 2025-12-23
Lebanon24
04:45 | 2025-12-23
Lebanon24
03:43 | 2025-12-23
Lebanon24
01:12 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24