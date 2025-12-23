هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟

أكد أخصائيو التغذية أن وجبة الإفطار لا تقتصر أهميتها على تزويد الجسم بالطاقة، بل تلعب دوراً محورياً في إدارة مستويات وحماية القلب.



وتشير الدراسات الحديثة وفقاً لـ"الديلي ميل"، إلى أن تناول وجبة إفطار متوازنة خلال ساعتين من الاستيقاظ يساعد على تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين جودة التغذية اليومية.

ويساعد بدء اليوم بوجبة غنية بالبروتين والألياف على الجوع، ويقلل الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية لاحقاً.

ووفقاً لأبحاث متعددة، فإن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار؛ ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



وينصح الخبراء بزيادة استهلاك الأطعمة النباتية في الصباح، مثل: الفواكه والحبوب الكاملة كالشوفان، إلى جانب المكسرات والبذور، فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تمنع امتصاص الكوليسترول في . (إرم نيوز)





