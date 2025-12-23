تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عن فوائد وأضرار القيلولة… ماذا يقول العلماء؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1459138-639021252504802970.jpg
Doc-P-1459138-639021252504802970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لطالما اعتُبرت القيلولة وسيلة لتعزيز اليقظة، تحسين المزاج، تقوية الذاكرة وزيادة الإنتاجية، لكنها قد تؤثر سلبًا على النوم الليلي بالنسبة لبعض الأشخاص.

بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية نقلاً عن موقع The Conversation، تعتبر القيلولة "سلاحًا ذو حدين" إذا لم تُمارس بالشكل الصحيح، بحسب تالار مختاريان، أستاذة مساعدة في الصحة النفسية بكلية طب جامعة وارويك.

أوضحت مختاريان أن القيلولة تصبح فعّالة عند القيام بها بشكل مناسب، إذ تساعد على إعادة شحن الدماغ، تحسين التركيز، ودعم الصحة الجسدية والعقلية.

أما إذا تمت بشكل خاطئ، فقد تُسبب خمولًا وتشوشًا، وتعرقل النوم لاحقًا. المفتاح يكمن في فهم كيفية تنظيم الجسم للنوم واليقظة.

وجبة الغداء والساعة البيولوجية

يشعر معظم الناس بانخفاض طبيعي في اليقظة بين الساعة 1 و4 بعد الظهر، نتيجة تناول وجبة غداء ثقيلة بالإضافة إلى الإيقاع اليومي للجسم الذي يخلق دورات من اليقظة والتعب. هذا يفسر شعور الكثيرين بالنعاس في وقت مبكر من بعد الظهر.

ضوء ساطع بعد القيلولة

تشير الدراسات إلى أن قيلولة قصيرة في هذا الوقت، تليها تعرّض لضوء ساطع، تساعد على التغلب على التعب، تعزيز اليقظة، وتحسين الوظائف الإدراكية دون التأثير على النوم الليلي. القيلولات القصيرة تسمح للدماغ بالراحة دون الدخول في نوم عميق، ما يجعل الاستيقاظ أسهل وأكثر نشاطًا.

الجانب السلبي

القيلولة الطويلة قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ"خمول النوم"، حيث يشعر الشخص بالدوار والتشوش نتيجة الاستيقاظ خلال مراحل النوم العميق. عند تجاوز مدة القيلولة 30 دقيقة، يدخل الدماغ في نوم عميق، مما يجعل الاستيقاظ أصعب وقد يستمر الخمول لمدة تصل إلى ساعة، ما قد يؤثر على أداء المهام الحرجة أو اتخاذ القرارات.

القيلولة للضرورة

القيلولة قد تكون ضرورية للبعض، مثل العاملين بنظام المناوبات أو الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم ليلاً بسبب العمل أو الأبوة. لكنها تبقى حلًا مؤقتًا لتعويض نقص النوم، وليس بديلًا عن النوم الليلي المنتظم. أما من يعانون من الأرق المزمن، فغالبًا يُنصحهم بتجنب القيلولة نهارًا.

القيلولة المخططة

بعض الفئات، مثل الرياضيين والعاملين في وظائف تتطلب تركيزًا عاليًا، يستخدمون القيلولة المخططة لتحسين الأداء، استعادة النشاط، وتسريع استشفاء العضلات.

كيفية أخذ قيلولة فعّالة

المدة المثالية: 10 إلى 20 دقيقة لتجنب الخمول.
التوقيت الأمثل: قبل الساعة 2 ظهرًا لتفادي تأثيرها على النوم الليلي.
البيئة المناسبة: مكان هادئ، مظلم وبارد. يمكن استخدام أقنعة العين وسماعات إلغاء الضوضاء عند الضرورة.

يبقى أن القيلولة ليست مناسبة للجميع، فالعمر، نمط الحياة، وأنماط النوم الفردية تحدد مدى فائدتها أو ضررها. التخطيط الجيد ومعرفة متى وكيف تُؤخذ القيلولة هي مفتاح الاستفادة منها. (العربية) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن حاكم منطقة ساراتوف بجنوب روسيا: مقتل شخص وأضرار بالبنية التحتية بعد غارة بطائرات مسيرة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تقول الأرقام عن الدخول إلى لبنان والخروج منه؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الوزراء الإيطالية: يجب أن تكون روسيا أول من يدفع تعويضات عن أضرار الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات دونيتسك: هجوم أوكراني غير مسبوق ألحق أضرارا بمحطتي طاقة حرارية وأدى لانقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

الرياض

الطويل

من بعد

التركي

القصير

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2025-12-23
Lebanon24
14:39 | 2025-12-23
Lebanon24
10:47 | 2025-12-23
Lebanon24
09:48 | 2025-12-23
Lebanon24
08:36 | 2025-12-23
Lebanon24
06:21 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24