تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لتخفيف نوبات الصداع النصفي.. اليكم فوائد الزنجبيل

Lebanon 24
24-12-2025 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1459272-639021658258198535.webp
Doc-P-1459272-639021658258198535.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد يخفف الزنجبيل من أعراض الصداع النصفي، بما في ذلك الألم والغثيان والحساسية للضوء. ويعد الزنجبيل آمناً للاستخدام اليومي بأشكال مختلفة، بما في ذلك الطازج والكبسولات والمسحوق والشاي.

1. مسكّن طبيعي للألم
يلعب تنشيط مسارات الالتهاب والألم دوراً في بدء الصداع النصفي وشدته.

وتتمتع المركبات الطبيعية الموجودة في الزنجبيل، بما في ذلك الجينجيرول والشوجوال، بتأثيرات مضادة للالتهاب ومسكنة للألم تشبه تأثيرات مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ولكن دون التسبب في اضطراب المعدة.

وبحسب "فري ويل هيلث"، تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يخفّف من ألم الصداع النصفي. 

وقارنت دراسة تحليلية تجميعية لدراسات عشوائية مضبوطة بين مرضى الصداع النصفي الذين استخدموا الزنجبيل ومجموعات ضابطة تناولت دواءً وهمياً. وأظهرت النتائج أن الذين استخدموا الزنجبيل شهدوا تحسناً ملحوظاً في انعدام الألم، وانخفاضاً في درجات الألم بعد ساعتين مقارنةً بمن لم يستخدموه.

2. الغثيان والقيء
وجدت نفس الدراسة التحليلية الشاملة أن نسبة حدوث الغثيان والقيء كانت أقل بشكل ملحوظ في مجموعات الزنجبيل مقارنةً بالمجموعات الضابطة.

وغالباً ما يترافق الصداع النصفي مع الغثيان والقيء، ولكن لا توجد أبحاث كافية تُعنى تحديداً بالزنجبيل والغثيان الناتج عن الصداع النصفي.

3. يدعم مضاداً للالتهاب
إذا كنت تتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، فإن إضافة الزنجبيل قد يُعزز فاعليتها بشكل طبيعي. 

في تجربة سريرية، تم توزيع مرضى الشقيقة عشوائياً إلى مجموعتين. تناولت إحداهما 400 مليغرام من مستخلص الزنجبيل (بتركيز 5% من المادة الفعالة)، بينما تناولت الأخرى دواءً وهمياً. كما تناولت المجموعتان 100 مليغرام من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عن طريق الوريد.

وبعد ساعة واحدة، شهدت المجموعة التي تناولت الزنجبيل انخفاضاً ملحوظاً في الألم، إضافة إلى تحسن في الحالة الوظيفية. 

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن إضافة الزنجبيل إلى علاج مضادات الالتهاب غير الستيرويدية قد يساعد في علاج الشقيقة.

4. تقليل حساسية الضوء
من الأعراض الشائعة الأخرى للشقيقة رهاب الضوء (حساسية الضوء). وفي تجربة سريرية عشوائية، تناول نصف المشاركين مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مع دواء وهمي، بينما تناول النصف الآخر مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مع مستخلص الزنجبيل. 

وأبلغ عدد أقل من الأشخاص في مجموعة الزنجبيل عن حساسية للضوء بعد 30 و90 دقيقة من العلاج مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي.

5. بديل محتمل للتريبتانات
يُعدّ السوماتريبتان علاجاً شائعاً للصداع النصفي. وقد قارنت إحدى الدراسات فاعلية مسحوق الزنجبيل مقابل السوماتريبتان لدى 100 مريض بالصداع النصفي. وبعد ساعتين من الاستخدام، خفّض كلاهما شدة الصداع بشكل ملحوظ. 

وكانت فاعلية مسحوق الزنجبيل مماثلة إحصائياً لفاعلية السوماتريبتان، ولكنه كان أقل عرضةً للتسبب في آثار جانبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سبب خفي وراء نوبات الصداع النصفي.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
7 أسرار خفية للزنجبيل تهزم الصداع النصفي
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو الصداع النصفي لدى الأطفال؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24

90 دقيقة

إذا كنت

بيل ان

الشام

العلا

سولا

جبيل

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:44 | 2025-12-24
Lebanon24
01:31 | 2025-12-24
Lebanon24
23:24 | 2025-12-23
Lebanon24
23:00 | 2025-12-23
Lebanon24
16:10 | 2025-12-23
Lebanon24
14:39 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24