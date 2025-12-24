تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

من اي عمر يبدأ التدهور المعرفي؟ اليكم ما اوضحه العلم

Lebanon 24
24-12-2025 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1459319-639021699886959627.webp
Doc-P-1459319-639021699886959627.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتقد البعض أن التدهور المعرفي يبدأ مع التقدم في السن، ربما في الستينيات أو السبعينيات، لكن هذا غير صحيح بحسب البروفيسور فيكتور فاس، ذائع الصيت عالمياً في مجال أمراض الشيخوخة.

يؤكد فاس أن التدهور المعرفي يتراكم ببطء على مدى سنوات، ويبدأ في سن مبكرة، في الثلاثينيات أو الأربعينيات، مضيفاً أنه يجب معالجة التدهور المعرفي في مهده.
وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، حدد بروفيسور فاس ست طرق للوقاية من التدهور المعرفي بشكل استباقي، كما يلي:

7-9 ساعات من النوم الجيد
يحتاج الدماغ إلى 7-9 ساعات من النوم كل ليلة، ليحافظ على صحته ويمنع التدهور المعرفي، حيث يستخدم الدماغ النوم للتخلص من بروتينات خطيرة تُسمى بيتا-أميلويد، والتي ترتبط بتطور مرض الزهايمر.

يعاني الدماغ من انخفاض كثافة المادة الرمادية، وضعف الذاكرة والوظائف التنفيذية، وانخفاض القدرة على التركيز، عندما يعاني الأشخاص من اضطرابات النوم أو الأرق.

وتشير الأبحاث إلى أن قلة النوم وكثرته يؤديان إلى تراجع الأداء الإدراكي، بينما يدعم النوم المنتظم لفترة كافية استقرار الدماغ على المدى الطويل.

30 دقيقة من المشي يومياً
تتضمن ممارسة رياضة المشي أو تمارين الكارديو وهو نشاط بدني متوسط الشدة، يزيد من معدل ضربات القلب، ولكنه يسمح بإجراء محادثات مريحة أثناء ممارسة الأنشطة، مثل المشي السريع وركوب الدراجات الهوائية الخفيفة.

تعزز هذه الطريقة في ممارسة الرياضة الدورة الدموية في الدماغ وإمداده بالأكسجين، مما يؤدي إلى إفراز بروتين BDNF، الذي يعزز نمو الخلايا العصبية، ويحسن الذاكرة وقدرات التعلم. تؤدي ممارسة تمارين الكارديو يومياً إلى تحسين الأداء العقلي وتقليل احتمالية الإصابة بالخرف على المدى الطويل.
عناصر غذائية أساسية
يعتمد الدماغ على عناصر غذائية محددة لبناء بنيته وأداء وظائفه بشكل سليم. يستخدم الدماغ حمض الدوكوساهيكسانويك DHA كمكون أساسي في بنيته، لتنظيم وظائف الحالة المزاجية. يعمل فيتامين B12 كعامل حماية للجهاز العصبي، مما يحافظ على صحة الجهاز العصبي.

ينتج الدماغ المزيد من الأستيل كولين من خلال استهلاك الكولين، وهو ناقل عصبي حيوي لعمليات الذاكرة والتعلم. يعتمد الدماغ على المغنيسيوم للحفاظ على مرونة المشابك العصبية، مما يُحسّن الذاكرة والوظائف الإدراكية.

استقرار مستوى السكر في الدم
يعمل الدماغ بشكل أفضل عندما تبقى مستويات السكر في الدم ضمن نطاق مستقر. تُشير الأبحاث إلى أن مستويات الغلوكوز في الدم ضمن النطاقات الطبيعية يُمكن أن تؤدي إلى انخفاض حجم الدماغ في مناطق إدراكية حيوية، بما يشمل الحصين، مما ينتج عنه ضعف في الذاكرة والوظائف التنفيذية وسرعة المعالجة. يتضرر الدماغ من ارتفاع مستويات السكر في الدم وتقلباتها غير المستقرة.

التعلم والتفاعل الاجتماعي
يبقى الدماغ سليماً ونشطاً من خلال المشاركة المنتظمة في أنشطة جديدة. يطور الدماغ مهارات ذاكرة وقدرات اجتماعية أفضل من خلال استجابته لتجارب التعلم الجديدة وأنشطة حل المشكلات والاكتشافات البيئية.

وتنشط مراكز الانتباه في الدماغ عند مواجهة أشياء جديدة، مما يؤدي إلى إبداع أفضل ومرونة ذهنية أقوى. تُظهر الأبحاث أن الأطفال الذين يخوضون تجارب تعليمية متنوعة يطورون قدرات ذاكرة فائقة، بينما يحافظ البالغون الذين يواصلون التعلم ويشاركون في الأنشطة الاجتماعية على أداء إدراكي أفضل.
أشعة الشمس يومياً باعتدال
يستفيد الدماغ من التعرض المعتدل لأشعة الشمس، لأنه يُحفز إنتاج فيتامين D ويُحسّن الحالة المزاجية ويُنظم الساعة البيولوجية، التي تؤثر على أنماط النوم. تشير الأبحاث إلى أن التعرض لأشعة الشمس يُحفز استجابات كيميائية في الدماغ، مما يؤثر على عمليات التعلم والذاكرة، لكن ينبغي حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس من خلال التعرض المعتدل لها.

تُظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يقضون وقتاً في منازلهم بالقرب من نوافذ مشمسة، يتمتعون بقدرات معرفية أفضل، وخاصة كبار السن. تُساعد الأنشطة الخارجية اليومية خلال ساعات الصباح الباكرة على الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز الصحة العامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة تربط موجات الحرارة بتراجع نمو الأطفال المعرفي
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 14:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: نعمل على وضع سياسات وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 14:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: موقفنا واضح من فكرة وجود أي قوات أوروبية في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 14:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا لم تتلقَ حتى الآن أي توضيح من واشنطن بشأن الاختبارات النووية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 14:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الرياض

الطويل

الدورة

التركي

ستيني

الترك

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2025-12-24
Lebanon24
02:34 | 2025-12-24
Lebanon24
01:31 | 2025-12-24
Lebanon24
23:24 | 2025-12-23
Lebanon24
23:00 | 2025-12-23
Lebanon24
16:10 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24