حالات قاتلة... كيف يُصبح الهواء ساماً على متن الطائرة؟

ربط تحقيق صحفي بين الهواء الملوث والأبخرة السامة داخل مقصورات الطائرات التجارية والإصابة بحالات قاتلة كتلف في الدماغ، والنوبات القلبية، وارتفاع نسب الانتحار بين أفراد طاقم الطيران.



وكشف تحقيق لصحيفة " " الأميركية، نشر الإثنين، أن أطباء وباحثين لاحظوا وجود صلة بين التعرض للهواء الملوث داخل مقصورات الطائرات وأمراض مميتة، كما عرض قصص عائلات وسرد عدة حوادث.



ووجد التحقيق عشرات الحالات التي أبلغ فيها أفراد طاقم الطيران عن أعراض عصبية، وقلبية، ونفسية مفاجئة بعد التعرض لأدخنة وصفت رائحتها بأنها تشبه رائحة "الجوارب المتسخة" أو الزيت المحترق.

وقالت عائلات الضحايا إن التعرض للأدخنة الناجمة عن تسرب زيت المحرك الساخن أو سوائل أخرى إلى نظام تزويد الهواء تسبب في إصابة أو وفاة طيارين ومضيفين كانوا يتمتعون بصحة جيدة.



ولكن شركات الطيران نفت وجود علاقة سببية مباشرة، مؤكدة أن هواء مقصورات الطيران آمن ويلبي المعايير الصحية.