الأطعمة المقلية.. 4 مخاطر صحية تهدد صحتك على المدى الطويل

يُعدّ القلي من أكثر أساليب الطهي انتشارًا حول العالم، لكنه يخفي وراءه مخاطر صحية قد لا تظهر آثارها فورًا.

فدرجات الحرارة المرتفعة والزيوت المستخدمة في القلي يمكن أن تؤدي إلى تكوّن مركبات كيميائية ضارّة، ما ينعكس سلبًا على الصحة .

ويحذّر مختصون من أنّ الإكثار من تناول الأطعمة المقلية قد يساهم في زيادة الالتهابات، وتعزيز الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، فضلًا عن تقليل الفائدة الغذائية للطعام.

وتبرز أربع مخاطر صحية أساسية مرتبطة بالقلي، أبرزها تكوّن مركبات كيميائية مؤذية، إذ يؤدي الطهي على درجات حرارة عالية إلى إنتاج مواد مثل الأكريلاميد، المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان وعدد من الأمراض المزمنة.

كما يُعدّ الالتهاب المزمن من المخاطر المحتملة، حيث إن استخدام الدهون المهدرجة أو الزيوت المعاد تسخينها مرات عدة قد يسبب التهابات داخلية تؤثر سلبًا في صحة القلب والأوعية الدموية.

ويؤدي القلي أيضًا إلى فقدان جزء كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية، إذ تقلل الحرارة المرتفعة من محتوى الطعام من الفيتامينات والمعادن، ما يجعله أقل قيمة من الناحية الصحية.

إلى ذلك، قد يخلّ الإفراط في تناول المقليات بتوازن الدهون في الجسم، ويساهم في زيادة الوزن وظهور مشكلات هضمية مختلفة.

في المقابل، يمكن اعتماد بدائل صحية للقلي، مثل الشوي أو الخَبز في الفرن، والسلق أو الطهي على البخار، إضافة إلى استخدام زيوت صحية كزيت عند الضرورة وبكميات محدودة.

ورغم سرعة القلي وشعبيته الواسعة، فإن مخاطره الصحية على المدى تبقى كبيرة، فيما يساعد اختيار طرق طهي أكثر صحة على الحفاظ على القيمة الغذائية للأطعمة والحدّ من خطر الأمراض المزمنة. (العربية)