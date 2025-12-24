تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الأطعمة المقلية.. 4 مخاطر صحية تهدد صحتك على المدى الطويل

Lebanon 24
24-12-2025 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1459511-639022016710370137.webp
Doc-P-1459511-639022016710370137.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

يُعدّ القلي من أكثر أساليب الطهي انتشارًا حول العالم، لكنه يخفي وراءه مخاطر صحية قد لا تظهر آثارها فورًا.

فدرجات الحرارة المرتفعة والزيوت المستخدمة في القلي يمكن أن تؤدي إلى تكوّن مركبات كيميائية ضارّة، ما ينعكس سلبًا على الصحة مع مرور الوقت.

ويحذّر مختصون من أنّ الإكثار من تناول الأطعمة المقلية قد يساهم في زيادة الالتهابات، وتعزيز الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، فضلًا عن تقليل الفائدة الغذائية للطعام.

وتبرز أربع مخاطر صحية أساسية مرتبطة بالقلي، أبرزها تكوّن مركبات كيميائية مؤذية، إذ يؤدي الطهي على درجات حرارة عالية إلى إنتاج مواد مثل الأكريلاميد، المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان وعدد من الأمراض المزمنة.

كما يُعدّ الالتهاب المزمن من المخاطر المحتملة، حيث إن استخدام الدهون المهدرجة أو الزيوت المعاد تسخينها مرات عدة قد يسبب التهابات داخلية تؤثر سلبًا في صحة القلب والأوعية الدموية.

ويؤدي القلي أيضًا إلى فقدان جزء كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية، إذ تقلل الحرارة المرتفعة من محتوى الطعام من الفيتامينات والمعادن، ما يجعله أقل قيمة من الناحية الصحية.

إلى ذلك، قد يخلّ الإفراط في تناول المقليات بتوازن الدهون في الجسم، ويساهم في زيادة الوزن وظهور مشكلات هضمية مختلفة.

في المقابل، يمكن اعتماد بدائل صحية للقلي، مثل الشوي أو الخَبز في الفرن، والسلق أو الطهي على البخار، إضافة إلى استخدام زيوت صحية كزيت الزيتون عند الضرورة وبكميات محدودة.

ورغم سرعة القلي وشعبيته الواسعة، فإن مخاطره الصحية على المدى الطويل تبقى كبيرة، فيما يساعد اختيار طرق طهي أكثر صحة على الحفاظ على القيمة الغذائية للأطعمة والحدّ من خطر الأمراض المزمنة. (العربية) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيرة خارجية فنلندا: روسيا أكبر تهديد لحلف الناتو على المدى الطويل
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هولندا: على أوروبا تسريع وتيرة الدعم الجماعي لأوكرانيا على المدى الطويل
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: حكومات الدول الأعضاء تتفق على إطلاق إجراءات مكتوبة لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وزير المالية الأيرلندي: سنتخذ إجراءات لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل في الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مع مرور الوقت

المعادن

الزيتون

بيرة

ساسي

كريل

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
13:43 | 2025-12-24
Lebanon24
10:19 | 2025-12-24
Lebanon24
07:38 | 2025-12-24
Lebanon24
06:40 | 2025-12-24
Lebanon24
03:44 | 2025-12-24
Lebanon24
02:34 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24