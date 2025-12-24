تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

البروتين أم الكرياتين.. أي مكمل غذائي الأنسب لبناء العضلات؟

Lebanon 24
24-12-2025 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1459534-639022063480589349.webp
Doc-P-1459534-639022063480589349.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختيار المكمل الغذائي الأمثل لبناء العضلات يثير جدلاً بين الرياضيين، خصوصًا عند المقارنة بين البروتين والكرياتين، الأكثر شيوعًا عالميًا.

ووفقًا لتقرير حديث لموقع Health المتخصص، لا يرتبط الاختيار بـ"الأفضلية المطلقة"، بل يعتمد على الهدف الرياضي ونمط التدريب لكل شخص.

البروتين... لبناء العضلات
البروتين عنصر أساسي للجسم، يساعد في بناء وإصلاح الأنسجة العضلية بعد التمارين، لأنه يحتوي على أحماض أمينية تدخل مباشرة في ترميم ألياف العضلات المتعبة.

ويشير الخبراء إلى أن الحصول على الكمية اليومية الكافية من البروتين ضروري لزيادة الكتلة العضلية أو الحفاظ عليها، سواء من الطعام أو المكملات مثل بروتين مصل اللبن (Whey Protein). كما أن تناول البروتين بعد التمرين يسرّع التعافي ويقلل فقدان العضلات، خصوصًا عند ممارسة تمارين المقاومة بانتظام أو وجود نقص غذائي بالبروتين.

الكرياتين... تعزيز الأداء
الكرياتين يعمل بطريقة مختلفة، فهو يساعد العضلات على إنتاج الطاقة بسرعة خلال التمارين عالية الشدة، مثل رفع الأثقال أو التمارين المكثفة المتقطعة.

التقارير العلمية أثبتت أن الكرياتين يزيد القوة ويحسن الأداء، مما يمكّن الرياضي من أداء تكرارات أكثر أو رفع أوزان أثقل. وعلى الرغم من أن تأثيره لا يترجم مباشرة إلى نمو العضلات، إلا أنه يسهم في تحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل من خلال تدريبات أكثر كثافة.

كيف تختار؟
لا يوجد خيار واحد يناسب الجميع. إذا كان الهدف الأساسي هو تزويد الجسم بالعناصر اللازمة لبناء العضلات، فالبروتين الخيار الأول.

أما إذا كان الهدف زيادة القوة وتحسين الأداء أثناء التمرين، فالكرياتين يُعد إضافة مفيدة.

ويخلص التقرير إلى أن الجمع بين البروتين والكرياتين ضمن نظام غذائي متوازن وبرنامج تدريبي مناسب قد يكون الأنسب لمعظم الرياضيين، مع الالتزام بالجرعات الموصى بها واستشارة المختص عند الحاجة. (العربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكمل غذائي قادر على تجديد الخلايا المناعية لكبار السن
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرف على 6 أنواع من الكرياتين… أيها الأنسب للأداء الرياضي؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أغنى بأحماض أوميغا-3 والبروتين السردين أم التونا؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أنسب المشروبات الدايت صودا أم الخالية من السكر؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الاختيار

المقاومة

الرياض

التزام

الطويل

رياضي

العلم

الحص

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2025-12-24
Lebanon24
10:19 | 2025-12-24
Lebanon24
07:38 | 2025-12-24
Lebanon24
06:40 | 2025-12-24
Lebanon24
03:44 | 2025-12-24
Lebanon24
02:34 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24