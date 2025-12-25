تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مشروبات تقلل خطر حصوات الكلى بنسبة كبيرة.. ما هي؟
أوضح الدكتور جايانت ك. هوتا، استشاري أمراض الكلى، أن عصير الليمون الطازج غني بالسترات، وهي مركبات تمنع تكوّن حصوات أكسالات الكالسيوم، النوع الأكثر شيوعًا بين مرضى الكلى.
وأضاف الدكتور هوتا أن عصير البرتقال يحتوي على مستويات أعلى من السترات مقارنة بالليمون، ويساعد على جعل البول أكثر قلوية، ما يخلق بيئة صعبة لتكوّن الحصى.
الفائدة: كوب واحد (8 أونصات) يوفر نحو 500 ملغ من السترات.
وخلافًا للاعتقاد الشائع، أظهرت الأبحاث أن القهوة تقلل من خطر تكوّن الحصى بنسبة 10-20% بين المنتظمين في شربها.
كيف تعمل: مدر خفيف للبول ويحتوي على بوليفينولات تثبط تبلور أكسالات الكالسيوم
الحد
الأقصى
: 1-3 أكواب يوميًّا مع تجنب الإفراط بالسكر والقشدة.
ويحتوي الشاي الأخضر على كاتيكينات قوية تعمل كمضادات أكسدة، وتربط الكالسيوم الحر في البول، مما يعيق تكون الحصى.
كما يحتوي على نسبة أقل من الأوكسالات مقارنة بالشاي الأسود، ما يجعله أكثر أمانًا للوقاية.
ويعتبر ماء جوز
الهند
مشروبًا غنيًّا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويُظهر البحث الحديث أنه يقلل تكوّن البلورات في البول بنسبة 40-50% مقارنة بالماء العادي، ويزيد حجم البول ومستويات السترات دون زيادة الصوديوم. (إرم نيوز)
