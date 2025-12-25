كيف تلبي احتياجاتك اليومية بسهولة؟

في منشور نشرته أرورا، اختصاصية التغذية، على حسابها في إنستغرام، استعرضت أفضل مصادر البروتين النباتي التي تجمع بين الفاعلية والتكلفة المعقولة وسهولة الإضافة إلى اليومي.

وتطمئن أرورا النباتيين الذين يقلقون بشأن تلبية احتياجاتهم اليومية من البروتين، مؤكدة أن اختيار الأطعمة المناسبة يجعل من السهل بناء نظام غذائي غني بالبروتين حتى ضمن النظام النباتي.



وتبرز البقوليات كمصدر رئيسي، موضحة أن العدس الأحمر والأخضر والحمص توفر كميات جيدة من البروتين؛ إذ يحتوي طبق واحد من العدس على نحو 6 إلى 9 غرامات بروتين، إضافة إلى فوائدها لدعم صحة العضلات وتحسين الهضم عند الاستهلاك المنتظم.

وتشير أرورا إلى أن منتجات الألبان النباتية تعد خياراً ممتازاً آخر، فالحليب واللبن الرائب والزبادي اليوناني والبانير لا تقتصر على احتوائها على البروتين فحسب، بل تزود الجسم بالكالسيوم الضروري للتغذية المتكاملة.

كما توصي أرورا بإدراج فول الصويا ومنتجاته، مثل قطع الصويا والتوفو، ضمن الوجبات اليومية، لكونها مصادر غنية بالبروتين ومناسبة لمن يسعون لتعزيز استهلاكهم منه.



وتؤكد أرورا أن التخطيط الذكي للنظام الغذائي النباتي يمكن أن يضمن تلبية احتياجات البروتين اليومية بكفاءة، من دون الحاجة للاعتماد على الأطعمة الحيوانية. (إرم نيوز)