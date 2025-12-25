تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف تلبي احتياجاتك اليومية بسهولة؟
Lebanon 24
25-12-2025
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
في منشور نشرته
جوهي
أرورا، اختصاصية التغذية، على حسابها في إنستغرام، استعرضت أفضل مصادر البروتين النباتي التي تجمع بين الفاعلية والتكلفة المعقولة وسهولة الإضافة إلى
النظام الغذائي
اليومي.
وتطمئن أرورا النباتيين الذين يقلقون بشأن تلبية احتياجاتهم اليومية من البروتين، مؤكدة أن اختيار الأطعمة المناسبة يجعل من السهل بناء نظام غذائي غني بالبروتين حتى ضمن النظام النباتي.
وتبرز البقوليات كمصدر رئيسي، موضحة أن العدس الأحمر والأخضر والحمص توفر كميات جيدة من البروتين؛ إذ يحتوي طبق واحد من العدس على نحو 6 إلى 9 غرامات بروتين، إضافة إلى فوائدها لدعم صحة العضلات وتحسين الهضم عند الاستهلاك المنتظم.
وتشير أرورا إلى أن منتجات الألبان النباتية تعد خياراً ممتازاً آخر، فالحليب واللبن الرائب والزبادي اليوناني والبانير لا تقتصر على احتوائها على البروتين فحسب، بل تزود الجسم بالكالسيوم الضروري للتغذية المتكاملة.
كما توصي أرورا بإدراج فول الصويا ومنتجاته، مثل قطع الصويا والتوفو، ضمن الوجبات اليومية، لكونها مصادر غنية بالبروتين ومناسبة لمن يسعون لتعزيز استهلاكهم منه.
وتؤكد أرورا أن التخطيط الذكي للنظام الغذائي النباتي يمكن أن يضمن تلبية احتياجات البروتين اليومية بكفاءة، من دون الحاجة للاعتماد على الأطعمة الحيوانية. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: الشاحنات التي تدخل غزة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية
Lebanon 24
حماس: الشاحنات التي تدخل غزة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية
25/12/2025 14:58:08
25/12/2025 14:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: لن نغادر اجتماع بروكسل قبل اتخاذ قرار نهائي يضمن تلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: لن نغادر اجتماع بروكسل قبل اتخاذ قرار نهائي يضمن تلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا
25/12/2025 14:58:08
25/12/2025 14:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع التركية: الأولوية في غزة وقف دائم لإطلاق النار وتلبية احتياجات المدنيين
Lebanon 24
الدفاع التركية: الأولوية في غزة وقف دائم لإطلاق النار وتلبية احتياجات المدنيين
25/12/2025 14:58:08
25/12/2025 14:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: تمسكنا بتطوير الصناعة النووية هو لتلبية احتياجات البلاد وليس لإنتاج السلاح
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: تمسكنا بتطوير الصناعة النووية هو لتلبية احتياجات البلاد وليس لإنتاج السلاح
25/12/2025 14:58:08
25/12/2025 14:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
حسين ال
اليونان
مات برو
يونان
ليونا
ألبان
راما
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل سلالة "الإنفلونزا" الجديدة تُهدّد بظهور جائحة؟
Lebanon 24
هل سلالة "الإنفلونزا" الجديدة تُهدّد بظهور جائحة؟
07:00 | 2025-12-25
25/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة بسيطة لتسريع التعافي من البرد والإنفلونزا
Lebanon 24
طريقة بسيطة لتسريع التعافي من البرد والإنفلونزا
04:43 | 2025-12-25
25/12/2025 04:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاي أم القهوة.. أيهما الأفضل لصحة العظام؟
Lebanon 24
الشاي أم القهوة.. أيهما الأفضل لصحة العظام؟
03:57 | 2025-12-25
25/12/2025 03:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات تقلل خطر حصوات الكلى بنسبة كبيرة.. ما هي؟
Lebanon 24
مشروبات تقلل خطر حصوات الكلى بنسبة كبيرة.. ما هي؟
01:27 | 2025-12-25
25/12/2025 01:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحصول على لقاح "كورونا"... ما سبب إلتهاب القلب؟
Lebanon 24
بعد الحصول على لقاح "كورونا"... ما سبب إلتهاب القلب؟
23:49 | 2025-12-24
24/12/2025 11:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
09:01 | 2025-12-24
24/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
08:00 | 2025-12-24
24/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
01:23 | 2025-12-25
25/12/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:00 | 2025-12-25
هل سلالة "الإنفلونزا" الجديدة تُهدّد بظهور جائحة؟
04:43 | 2025-12-25
طريقة بسيطة لتسريع التعافي من البرد والإنفلونزا
03:57 | 2025-12-25
الشاي أم القهوة.. أيهما الأفضل لصحة العظام؟
01:27 | 2025-12-25
مشروبات تقلل خطر حصوات الكلى بنسبة كبيرة.. ما هي؟
23:49 | 2025-12-24
بعد الحصول على لقاح "كورونا"... ما سبب إلتهاب القلب؟
23:00 | 2025-12-24
لمرضى السكري.. هذه المشروبات الطبيعية تساعدكم على تنظيم سكر الدم
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 14:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 14:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 14:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24