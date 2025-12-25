الشاي أم القهوة.. أيهما الأفضل لصحة العظام؟

أشارت دراسة حديثة إلى أن الشاي قد يتفوّق بشكل طفيف على القهوة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على كثافة العظام، خاصة لدى كبار السن. فقد حلّل باحثون من بيانات نحو 10 آلاف امرأة تبلغ أعمارهن 65 عاما فأكثر، ضمن دراسة طويلة الأمد حول هشاشة العظام.

وركّز الباحثون على العلاقة بين استهلاك الشاي والقهوة وكثافة في عظام الورك والفخذ، وهي مناطق شائعة للكسور.



ووفقا للنتائج المنشورة في مجلة Nutrients، أظهرت النساء اللواتي اعتدن شرب الشاي كثافة معدنية أعلى قليلًا في عظام الورك بعد متابعة استمرت 10 سنوات، مقارنة بمن يفضلن القهوة.



ويرجّح الباحثون أن يعود ذلك إلى مركبات موجودة في الشاي، مثل الكاتيكينات، التي قد تسهم في تحفيز الخلايا المسؤولة عن بناء العظام.



في المقابل، لم تُظهر القهوة تأثيرا سلبيا عند استهلاكها باعتدال، بمعدل كوبين إلى ثلاثة يوميًا. غير أن تناول خمسة أكواب أو أكثر ارتبط بانخفاض ملحوظ في كثافة العظام. (إرم نيوز)