مشاكل الجهاز المناعي.. 10 علامات قد تظهر على الجسم

وفيما يلي أبرز العلامات المذكورة، حسب موقع "webmd":
جفاف أو حكة في العينين: جفاف شديد مع احمرار وإحساس كأن هناك "رمل" في العين
، وقد يصل لتشوش الرؤية.
اكتئاب: قد يرتبط باضطراب مناعي يرسل مواد التهابية تؤثر على كيمياء الدماغ.
طفح جلدي: مثل الإكزيما (تحسس/فرط نشاط)، أو الصدفية (خلل مناعي يهاجم خلايا الجلد) مع بقع حمراء متقشرة مؤلمة.
مشاكل معدة أو أمعاء: إسهال، ألم بطن، انتفاخ، فقدان وزن؛ وتُذكر حالات مثل كرون، التهاب القولون التقرحي، والسيلياك.
برودة اليدين والقدمين وتغير اللون في البرد: قد ترتبط بظاهرة رينود، أو بضعف الغدة الدرقية الناتج عن خلل مناعي.
تساقط الشعر: قد يحدث بسبب هجوم مناعي على بصيلات الشعر (مثل الثعلبة)، أو بسبب صدفية فروة الرأس.
حساسية الشمس: حروق بسهولة وتفاقم الأعراض مع الشمس، كما يُذكر في الذئبة.
ألم المفاصل: ألم وتورم وتيبس مفاجئ، كما في التهاب المفاصل الروماتويدي.
بطء التئام الجروح: الجروح والحروق والخدوش تأخذ وقتًا أطول من المعتاد للشفاء.
المرض المتكرر والتعب الشديد: نزلات متكررة أو التهابات متكررة (أذن/جيوب/رئة) أو الحاجة المتكررة للمضادات الحيوية، مع إرهاق شديد مستمر.
إذا كانت لديك أكثر من علامة أو كانت الأعراض شديدة/متكررة، الأفضل مراجعة طبيب لتقييم السبب بدقة.