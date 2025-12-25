مشاكل الجهاز المناعي.. 10 علامات قد تظهر على الجسم

مشاكل الجهاز المناعي تعني أن جهازك قد يكون ضعيفًا أو مفرط النشاط أو قد يهاجم الجسم بالخطأ.

وفيما يلي أبرز العلامات المذكورة، حسب موقع "webmd":



جفاف أو حكة في العينين: جفاف شديد مع احمرار وإحساس كأن هناك "رمل" في ، وقد يصل لتشوش الرؤية.



اكتئاب: قد يرتبط باضطراب مناعي يرسل مواد التهابية تؤثر على كيمياء الدماغ.



طفح جلدي: مثل الإكزيما (تحسس/فرط نشاط)، أو الصدفية (خلل مناعي يهاجم خلايا الجلد) مع بقع حمراء متقشرة مؤلمة.



مشاكل معدة أو أمعاء: إسهال، ألم بطن، انتفاخ، فقدان وزن؛ وتُذكر حالات مثل كرون، التهاب القولون التقرحي، والسيلياك.



برودة اليدين والقدمين وتغير اللون في البرد: قد ترتبط بظاهرة رينود، أو بضعف الغدة الدرقية الناتج عن خلل مناعي.



تساقط الشعر: قد يحدث بسبب هجوم مناعي على بصيلات الشعر (مثل الثعلبة)، أو بسبب صدفية فروة الرأس.



حساسية الشمس: حروق بسهولة وتفاقم الأعراض مع الشمس، كما يُذكر في الذئبة.



ألم المفاصل: ألم وتورم وتيبس مفاجئ، كما في التهاب المفاصل الروماتويدي.



بطء التئام الجروح: الجروح والحروق والخدوش تأخذ وقتًا أطول من المعتاد للشفاء.



المرض المتكرر والتعب الشديد: نزلات متكررة أو التهابات متكررة (أذن/جيوب/رئة) أو الحاجة المتكررة للمضادات الحيوية، مع إرهاق شديد مستمر.



إذا كانت لديك أكثر من علامة أو كانت الأعراض شديدة/متكررة، الأفضل مراجعة طبيب لتقييم السبب بدقة.