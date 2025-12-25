تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

مشاكل الجهاز المناعي.. 10 علامات قد تظهر على الجسم

Lebanon 24
25-12-2025 | 23:00
مشاكل الجهاز المناعي تعني أن جهازك قد يكون ضعيفًا أو مفرط النشاط أو قد يهاجم الجسم بالخطأ.
 
وفيما يلي أبرز العلامات المذكورة، حسب موقع "webmd":

جفاف أو حكة في العينين: جفاف شديد مع احمرار وإحساس كأن هناك "رمل" في العين، وقد يصل لتشوش الرؤية.

اكتئاب: قد يرتبط باضطراب مناعي يرسل مواد التهابية تؤثر على كيمياء الدماغ.

طفح جلدي: مثل الإكزيما (تحسس/فرط نشاط)، أو الصدفية (خلل مناعي يهاجم خلايا الجلد) مع بقع حمراء متقشرة مؤلمة.

مشاكل معدة أو أمعاء: إسهال، ألم بطن، انتفاخ، فقدان وزن؛ وتُذكر حالات مثل كرون، التهاب القولون التقرحي، والسيلياك.

برودة اليدين والقدمين وتغير اللون في البرد: قد ترتبط بظاهرة رينود، أو بضعف الغدة الدرقية الناتج عن خلل مناعي.

تساقط الشعر: قد يحدث بسبب هجوم مناعي على بصيلات الشعر (مثل الثعلبة)، أو بسبب صدفية فروة الرأس.

حساسية الشمس: حروق بسهولة وتفاقم الأعراض مع الشمس، كما يُذكر في الذئبة.

ألم المفاصل: ألم وتورم وتيبس مفاجئ، كما في التهاب المفاصل الروماتويدي.

بطء التئام الجروح: الجروح والحروق والخدوش تأخذ وقتًا أطول من المعتاد للشفاء.

المرض المتكرر والتعب الشديد: نزلات متكررة أو التهابات متكررة (أذن/جيوب/رئة) أو الحاجة المتكررة للمضادات الحيوية، مع إرهاق شديد مستمر.

إذا كانت لديك أكثر من علامة أو كانت الأعراض شديدة/متكررة، الأفضل مراجعة طبيب لتقييم السبب بدقة.
